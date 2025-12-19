Мои заказы

Хотите узнать Фукуок по-настоящему, без фильтров и стереотипов? Приготовьтесь к удивительному путешествию, которое покажет вам истинную душу южной части острова! Мы окунемся в мир уникальных ремесел и производств: от сияющих жемчужных ферм и ароматных плантаций перца до загадочных птичьих гнезд (йен сао), нежного шелка и атмосферных благовоний (агарвуд). И, конечно, узнаем секрет знаменитого рыбного соуса! Погрузимся в историю острова, посетив знаменитую тюрьму Фукуок, а затем найдем умиротворение в величественной пагоде Хо Куок с ее потрясающими видами на море. Завершим день на легендарном пляже Бай Сао – одном из самых красивых в мире, где вас ждет белоснежный песок и лазурная вода для идеального купания! А для тех, кто ищет еще больше впечатлений – захватывающая поездка на канатной дороге с панорамными видами (по желанию)!

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Посещение жемчужной фермы
  • Посещение плантации перца
  • Посещение шелковой фабрики
  • Посещение мастерской благовоний (агарвуд)
  • Посещение производства птичьих гнёзд (йен сао)
  • Посещение тюрьмы Фукуок - знаменитого исторического памятника
  • Посещение фабрики рыбного соуса
  • Посещение пагоды Хо Куок
  • Купание на пляже Бай Сао - знаменитом пляже с белоснежным песком
  • (По желанию) Поездка на канатной дороге с панорамным видом на южные острова
Что включено
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером/nРусскоязычный гид/nВсе входные билеты/nОбед/n1 бутылка питьевой воды
Что не входит в цену
  • Если гость желает завершить тур поездкой на канатной дороге, взимается доплата:/nВзрослый: 32 $/nДетский (рост 100-140 см): 26 S/nВключает трансфер обратно в отель - 100 000 донг с человека. /n/nДоплата за трансфер с районов:/n Район Bai Sao / Bai Khem - +10$/n/t/tРайон Ong Lang - +4$/n/t/tРайон Ham Ninh - +8$/n/t/tРайон An Thoi - +10$/n/t/tРайон Vinpearl - +10$/n/t/tРайон Ganh Dau - +10$/n/t/tРайон Cua Can - +5$/n
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фукуок
Завершение: Привезем в Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

