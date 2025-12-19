Описание Ответы на вопросы

Анна Ваш гид в Фукуоке Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек $45 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Хотите узнать Фукуок по-настоящему, без фильтров и стереотипов? Приготовьтесь к удивительному путешествию, которое покажет вам истинную душу южной части острова! Мы окунемся в мир уникальных ремесел и производств: от сияющих жемчужных ферм и ароматных плантаций перца до загадочных птичьих гнезд (йен сао), нежного шелка и атмосферных благовоний (агарвуд). И, конечно, узнаем секрет знаменитого рыбного соуса! Погрузимся в историю острова, посетив знаменитую тюрьму Фукуок, а затем найдем умиротворение в величественной пагоде Хо Куок с ее потрясающими видами на море. Завершим день на легендарном пляже Бай Сао – одном из самых красивых в мире, где вас ждет белоснежный песок и лазурная вода для идеального купания! А для тех, кто ищет еще больше впечатлений – захватывающая поездка на канатной дороге с панорамными видами (по желанию)!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату