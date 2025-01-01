Мои заказы

Пляж Сао – экскурсии в Фукуоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляж Сао» в Фукуоке на русском языке, цены от $42, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
ТОТ САМЫЙ МОРСКОЙ ХИТ! 5 райских островов • Рыбалка • Снорклинг • Бар
9 часов
Водная прогулка
ТОТ САМЫЙ МОРСКОЙ ХИТ! 5 райских островов • Рыбалка • Снорклинг • Бар
Начало: Фукуок
$65 за человека
РАЗГАДАЙ ТАЙНЫ ЮГА! Познавательное приключение по южной части Фукока
На автобусе
7 часов
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
РАЗГАДАЙ ТАЙНЫ ЮГА! Познавательное приключение по южной части Фукока
Начало: Фукуок
$42.80$45 за человека
Южный Фукуок: канатная дорога, аквапарк и пляж Сао
На автобусе
8.5 часов
Групповая
Южный Фукуок: канатная дорога, аквапарк и пляж Сао
Начало: Ваш отель
$95 за человека

