Индивидуальная
до 10 чел.
Фукуок: север и юг острова - храмы, история и аутентичные деревни
Начало: Ваш отель
$138.50 за всё до 10 чел.
Групповая
Южный Фукуок: канатная дорога, аквапарк и пляж Сао
Начало: Ваш отель
$95 за человека
Групповая
до 25 чел.
Южный Фукуок: жемчуг, шёлк и агарвуд
Посмотреть на остров без фильтров и стереотипов
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
26 дек в 09:00
$45 за человека
