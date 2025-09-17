Отправьтесь в морскую прогулку по южным островам Фукуока! Вас ждёт сноркелинг в трёх удивительных местах с яркими кораллами, купание в прозрачных водах и отдых в тропической лагуне. Полный день солнца, моря и тёплого ветра — всё, что нужно для счастья.
Описание водной прогулкиИсследуйте тропические острова Фукуока Начните своё приключение с комфортабельного трансфера от отеля и отправляйтесь на прогулку по южным островам архипелага. Путешествие пройдет на уютной лодке в сопровождении опытного гида, который расскажет интересные факты о местной природе и морских обитателях. Погружение в мир кораллов Вы посетите три живописных острова: Буом (или Сюонг), Гам Ги и Май Рут Тронг. Здесь вас ждёт сноркелинг на коралловых рифах, где вода кристально прозрачна, а подводный мир поражает богатством форм и красок. После погружений вас ждёт вкусный обед на борту и отдых под солнцем. Отдых в лагуне Завершите день на острове Май Рут Тронг — это место с белоснежным песком, спокойной лагуной и уютной атмосферой уединённого острова. Здесь можно искупаться, расслабиться и насладиться покоем до возвращения обратно. Это день, наполненный морскими эмоциями и красотой вьетнамских островов. Важная информация:
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, купальник, полотенце и солнцезащитный крем.
- В зависимости от погодных условий некоторые острова могут быть заменены другими.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Буом (или Сюонг)
- Остров Гам Ги
- Остров Май Рут Тронг
Что включено
- Трансфер на автомобиле и туристической лодке (в обе стороны)
- Услуги гида
- 1 бутылка воды
- Обед
- Снаряжение для сноркелинга: маска, трубка и ласты (ласт не предусмотрено для детских размеров)
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Полотенце и солнцезащитный крем
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, купальник, полотенце и солнцезащитный крем
- В зависимости от погодных условий некоторые острова могут быть заменены другими
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
17 сен 2025
Замечательный день на море! Отличная еда и красивые острова — идеально для сноркелинга и отдыха. Наш гид Ти был просто великолепен!
И
Илья
7 июн 2025
Понравилось абсолютно всё! Вкусная еда и очень приятные, весёлые гиды.
М
Маргарита
4 апр 2025
Прекрасный, расслабленный день. На лодке было просторно и не тесно, можно было свободно перемещаться. Обед превзошёл ожидания, а сноркелинг оказался отличным. В целом — отличный день и отличное соотношение цены и впечатлений. Обязательно стоит попробовать, если вы на Фукуоке!
А
Артём
8 дек 2024
Острова оказались потрясающими! Еда — замечательная, а наш гид был очень вежливым и следил, чтобы всё проходило по плану и безопасно — как для нас, так и для кораллов. Отличный опыт во всех отношениях!
