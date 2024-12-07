8 часов
Водная прогулка
Тур на катере по 4 островам, сноркелинг и барбекю
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Мы предлагаем увлекательный тур на катере со сноркелингом и сытным обедом — барбекю из морепродуктов»
Расписание: Ежедневно
7 дек в 08:30
8 дек в 08:30
$57.31 за человека
8 часов
Водная прогулка
На катере к трем островам Фукуока и сноркелинг
Начало: Ваш отель в центральной части Дуонг-Донга
Расписание: Ежедневно
7 дек в 08:30
8 дек в 08:30
$29 за человека
6 часов
Водная прогулка
Профессиональный сноркелинг для небольшой группы на скоростном катере
Начало: Вестибюль вашего отеля
«На скоростном катере мы отправимся в четыре живописные локации на Фукуоке»
Расписание: Ежедневно
7 дек в 12:30
8 дек в 12:30
$60.98 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «На катере»
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