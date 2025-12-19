Описание Ответы на вопросы

Водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 9 часов $65 за человека

Описание водной прогулки Отправляемся в круиз по 5 райским островам юга Фукуока! Вас ждет снорклинг среди живых кораллов у Хон Дуа, освежающее купание в открытом море у острова Vang и азартная рыбалка, где ваш улов тут же станет частью вкусного обеда с видом на Монг Тай! Весь день с нами музыка, прохладительные и алкогольные напитки! Отдых на пляже Хон Вонг с его крутыми фото-зонами и, конечно, незабываемое завершение на легендарном пляже Бай Сао – одном из красивейших на острове! ✨

