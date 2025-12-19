Описание водной прогулкиОтправляемся в круиз по 5 райским островам юга Фукуока! Вас ждет снорклинг среди живых кораллов у Хон Дуа, освежающее купание в открытом море у острова Vang и азартная рыбалка, где ваш улов тут же станет частью вкусного обеда с видом на Монг Тай! Весь день с нами музыка, прохладительные и алкогольные напитки! Отдых на пляже Хон Вонг с его крутыми фото-зонами и, конечно, незабываемое завершение на легендарном пляже Бай Сао – одном из красивейших на острове! ✨
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обзор 5 райских южных островов Фукуока
- Снорклинг среди живых кораллов и ярких рыб у Хон Дуа
- Купание в открытом море у острова Vang
- Рыбалка с приготовлением улова прямо на борту + обед с видом на Mong Tay
- Музыка, алкогольные и безалкогольные напитки
- Отдых на Хон Вонг - море, пляж, фото-зоны
- По желанию: съёмка с квадрокоптера (доп. оплата)
- Завершение на пляже Bai Sao - одном из самых красивых на Фукуоке
Что включено
- 1. Трансфер/n2. Алкогольные и безалкогольные напитки/n3. Обед + морепродукты/n4. Посещение кораллового парка Хон Дуа/n5. Остановка для снорклинга (маски предоставляем) /n6. Купание в кристально чистой воде/n7. Рыбалка (снасти выдаём) /n8. Отдых на острове/n9. Отдых на белоснежном пляже/n10. Жилеты и страховка/n11. Сопровождение русскоязычного гида/n12. Фото - и видеосъёмка БЕСПЛАТНО
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фукуок
Завершение: Привезем обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
