Райские острова Фукуока: снорклинг, рыбалка, обед и пляж (всё включено)
Оказаться там, где время течёт медленно и не хочется никуда спешить
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
29 дек в 08:00
$65 за человека
до 4 чел.
Фотопрогулка по берегу Фукуока
Выберите локацию для фотосессии: пляж, пальмы или скалы. Профессиональные снимки и незабываемые моменты ждут вас на Фукуоке
Начало: По договорённости - зависит от вашей локации
28 дек в 15:00
29 дек в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
