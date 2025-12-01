Мои заказы

Экскурсии на Райский остров из Фукуока

Найдено 3 экскурсии в категории «Райский остров» в Фукуоке на русском языке, цены от $65. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
Райские острова Фукуока: снорклинг, рыбалка, обед и пляж (всё включено)
9 часов
Водная прогулка
Оказаться там, где время течёт медленно и не хочется никуда спешить
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
29 дек в 08:00
$65 за человека
Фотопрогулка по берегу Фукуока
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Выберите локацию для фотосессии: пляж, пальмы или скалы. Профессиональные снимки и незабываемые моменты ждут вас на Фукуоке
Начало: По договорённости - зависит от вашей локации
28 дек в 15:00
29 дек в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
ТОТ САМЫЙ МОРСКОЙ ХИТ! 5 райских островов • Рыбалка • Снорклинг • Бар
9 часов
Водная прогулка
Начало: Фукуок
$65 за человека

