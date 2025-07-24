Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой

читать дальше

покупок. Затем мы отправились в порт, откуда пересели на скоростной катер. Катер оказался довольно компактным, мест для сидения было не так много.



Первая остановка прошла на круизном судне — там можно было попробовать такие активности, как «sea walk». Это дополнительное развлечение длится примерно 15–30 минут и оплачивается отдельно. После этого нас на небольшом катере отвезли на следующий остров, дорога заняла около 15–20 минут. На этом острове есть отличные локации для фото, также снимают видео с дрона. Фотографы работают хорошо, делают красивые снимки. В начале наш фотограф был очень активным, но после небольшого конфликта с коллегами стал менее заинтересован в съёмке.



Завершающей точкой стал последний остров с аквапарком, откуда мы вернулись обратно по канатной дороге.