Мои заказы

Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой

Проведите день среди лазурных вод и тропических островов Фукуока.

Скоростной катер, роскошная яхта, снорклинг у коралловых рифов и обед с видом на море создают атмосферу настоящего островного отдыха. Ярким финалом станет поездка по самой длинной в мире морской канатной дороге.
5
1 отзыв
Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой
Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой
Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой

Описание круиза

Морское приключение и острова Экскурсия начинается с комфортного трансфера из отеля и поездки в порт Антхой, откуда вы отправитесь на скоростном катере по южным островам Фукуока. Первая остановка — Хон Май Рут Нгоай, райский остров с белым песком и прозрачной водой, где можно купаться, отдыхать и сделать эффектные фотографии. Яхта Nautilus Namaste и снорклинг Далее вас ждёт круиз на яхте «Nautilus Namaste» — пространство отдыха и водных развлечений. По желанию можно попробовать парасейлинг или гидроцикл. После обеда из свежих морепродуктов маршрут продолжится к Хон Гам Ги — одному из лучших мест для снорклинга с яркими кораллами и тропическими рыбами. Финал на Хонтхоме Завершающая часть экскурсии проходит на острове Хонтхом. Здесь вы сможете посетить аквапарк Aquatopica или прокатиться по самой длинной в мире морской канатной дороге. Панорамные виды на архипелаг станут эффектным финалом дня и оставят незабываемые впечатления. Важная информация:
  • Что взять с собой: шляпу, купальник, сменную одежду, полотенце, фотоаппарат и солнцезащитный крем.
  • Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами со спиной и людей, склонных к морской болезни.
  • Водные развлечения оплачиваются отдельно; погодные условия могут повлиять на место проведения обеда; рекомендуется взять с собой наличные для личных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Хон Май Рут Нгоай
  • Остров Хон Монг Тай
  • Остров Хон Май Рут
  • Остров Хон Гам Ги
  • Остров Хонтхом
  • Аквапарк Aquatopia
  • Канатная дорога Хонтхом
Что включено
  • Встреча в отеле и трансфер
  • Билет на Канатную дорогу Том
  • Услуги гида
  • Обед
  • Фото и видео с камеры Flycam
  • Снаряжение для снорклинга
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Дополнительные развлечения
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: шляпу, купальник, сменную одежду, полотенце, фотоаппарат и солнцезащитный крем
  • Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами со спиной и людей, склонных к морской болезни
  • Водные развлечения оплачиваются отдельно погодные условия могут повлиять на место проведения обеда рекомендуется взять с собой наличные для личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Ирина
24 июл 2025
Экскурсия в целом получилась очень хорошей. За нами заехали прямо в отель, автобус был чистый, комфортный, с работающим кондиционером. По дороге нас завезли на жемчужную ферму, где было время для
читать дальше

покупок. Затем мы отправились в порт, откуда пересели на скоростной катер. Катер оказался довольно компактным, мест для сидения было не так много.

Первая остановка прошла на круизном судне — там можно было попробовать такие активности, как «sea walk». Это дополнительное развлечение длится примерно 15–30 минут и оплачивается отдельно. После этого нас на небольшом катере отвезли на следующий остров, дорога заняла около 15–20 минут. На этом острове есть отличные локации для фото, также снимают видео с дрона. Фотографы работают хорошо, делают красивые снимки. В начале наш фотограф был очень активным, но после небольшого конфликта с коллегами стал менее заинтересован в съёмке.

Завершающей точкой стал последний остров с аквапарком, откуда мы вернулись обратно по канатной дороге.

Входит в следующие категории Фукуока

Похожие экскурсии из Фукуока

Снорклинг на Фукуоке
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$65 за человека
Персональный дайвинг на Фукуоке
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Персональный дайвинг на Фукуоке
Исследовать кораллы и понаблюдать за морскими обитателями
Начало: На ресепшн вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$130 за человека
Южный Фукуок: 4 острова на скоростном катере и канатная дорога Хон Том
На катере
8 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Южный Фукуок: 4 острова на скоростном катере и канатная дорога Хон Том
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
$68 за человека
У нас ещё много экскурсий в Фукуоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фукуоке