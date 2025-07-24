Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой

Проведите день среди лазурных вод и тропических островов Фукуока.
Скоростной катер, роскошная яхта, снорклинг у коралловых рифов и обед с видом на море создают атмосферу настоящего островного отдыха. Ярким финалом станет поездка по самой длинной в мире морской канатной дороге.
Описание круизаМорское приключение и острова Экскурсия начинается с комфортного трансфера из отеля и поездки в порт Антхой, откуда вы отправитесь на скоростном катере по южным островам Фукуока. Первая остановка — Хон Май Рут Нгоай, райский остров с белым песком и прозрачной водой, где можно купаться, отдыхать и сделать эффектные фотографии. Яхта Nautilus Namaste и снорклинг Далее вас ждёт круиз на яхте «Nautilus Namaste» — пространство отдыха и водных развлечений. По желанию можно попробовать парасейлинг или гидроцикл. После обеда из свежих морепродуктов маршрут продолжится к Хон Гам Ги — одному из лучших мест для снорклинга с яркими кораллами и тропическими рыбами. Финал на Хонтхоме Завершающая часть экскурсии проходит на острове Хонтхом. Здесь вы сможете посетить аквапарк Aquatopica или прокатиться по самой длинной в мире морской канатной дороге. Панорамные виды на архипелаг станут эффектным финалом дня и оставят незабываемые впечатления. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпу, купальник, сменную одежду, полотенце, фотоаппарат и солнцезащитный крем.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами со спиной и людей, склонных к морской болезни.
- Водные развлечения оплачиваются отдельно; погодные условия могут повлиять на место проведения обеда; рекомендуется взять с собой наличные для личных расходов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Хон Май Рут Нгоай
- Остров Хон Монг Тай
- Остров Хон Май Рут
- Остров Хон Гам Ги
- Остров Хонтхом
- Аквапарк Aquatopia
- Канатная дорога Хонтхом
Что включено
- Встреча в отеле и трансфер
- Билет на Канатную дорогу Том
- Услуги гида
- Обед
- Фото и видео с камеры Flycam
- Снаряжение для снорклинга
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные развлечения
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
24 июл 2025
Экскурсия в целом получилась очень хорошей. За нами заехали прямо в отель, автобус был чистый, комфортный, с работающим кондиционером. По дороге нас завезли на жемчужную ферму, где было время для
