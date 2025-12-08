Мои заказы

Персональный дайвинг на Фукуоке

Исследовать кораллы и понаблюдать за морскими обитателями
Откройте для себя красоту архипелага Ан Тхой! Вас ждут черепаший остров Хон Дой Мой, ананасовый остров Хон Тхом, прозрачная вода, коралловые рифы и разноцветные тропические рыбы.

Каждое погружение — это возможность почувствовать невесомость, увидеть ярких морских обитателей и сделать впечатляющие фотографии.
Описание водной прогулки

  • Персональный подход — группа из 1–2 человек с русскоязычным инструктором. Для сертифицированных дайверов допускается до 4–5 человек
  • Безопасность и комфорт — опытный инструктор всегда рядом, даже если вы никогда раньше не ныряли
  • Увлекательные погружения — коралловые сады, разноцветные рыбы-клоуны, морские коньки, а иногда и черепахи
  • Эмоции и фотографии — впечатления, которые останутся с вами навсегда

Программа дня

  • Подробный инструктаж для новичков: дыхание, движение, сигналы под водой
  • Погружение с инструктором на выбранных спотах архипелага
  • Наблюдение за мягкими и твёрдыми кораллами и подводными обитателями
  • Возможность снорклинга в специально подобранных местах для дополнительного удовольствия

Каждое погружение длится 30–40 минут для новичков и 50–55 минут для опытных дайверов с сертификатом.

Организационные детали

  • С вами будет работать один из опытных инструкторов нашей команды
  • Отдельно оплачивается трансфер из дальних районов, съёмка под водой
  • Дайвинг проходит в Северной или Южной части острова, локации выбираются за день до поездки

Что входит в стоимость

  • Трансфер в обе стороны из отелей в центре
  • Лёгкий завтрак на лодке из фруктов, чая и кофе и обед на лодке
  • Питьевая вода
  • Душ
  • Весь комплект снаряжения

Кому подходит программа

  • Детям с 10 лет
  • Новичкам без опыта
  • Опытным дайверам с сертификатом

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Фукуоке
Провели экскурсии для 244 туристов
Давайте знакомиться, друзья. Меня зовут Виктор, я сертифицированный инструктор по дайвингу. Почти 10 лет назад уехал из Москвы в Азию и решил стать инструктором. За эти годы я показывал людям
читать дальше

подводный мир на Филиппинах, в Индонезии, на Мальдивах. И, конечно, в любимом Вьетнаме. У меня было более 15000 человек и более 9000 погружений. Со мной работает команда профессионалов, у каждого есть сертификат и бесценный опыт. Наши приоритеты: безопасность, индивидуальный подход к каждому, ваши яркие эмоции, когда в глазах загораются счастье и восторг! До встречи под водой!

