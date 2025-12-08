Откройте для себя красоту архипелага Ан Тхой! Вас ждут черепаший остров Хон Дой Мой, ананасовый остров Хон Тхом, прозрачная вода, коралловые рифы и разноцветные тропические рыбы.
Каждое погружение — это возможность почувствовать невесомость, увидеть ярких морских обитателей и сделать впечатляющие фотографии.
Каждое погружение — это возможность почувствовать невесомость, увидеть ярких морских обитателей и сделать впечатляющие фотографии.
Описание водной прогулки
- Персональный подход — группа из 1–2 человек с русскоязычным инструктором. Для сертифицированных дайверов допускается до 4–5 человек
- Безопасность и комфорт — опытный инструктор всегда рядом, даже если вы никогда раньше не ныряли
- Увлекательные погружения — коралловые сады, разноцветные рыбы-клоуны, морские коньки, а иногда и черепахи
- Эмоции и фотографии — впечатления, которые останутся с вами навсегда
Программа дня
- Подробный инструктаж для новичков: дыхание, движение, сигналы под водой
- Погружение с инструктором на выбранных спотах архипелага
- Наблюдение за мягкими и твёрдыми кораллами и подводными обитателями
- Возможность снорклинга в специально подобранных местах для дополнительного удовольствия
Каждое погружение длится 30–40 минут для новичков и 50–55 минут для опытных дайверов с сертификатом.
Организационные детали
- С вами будет работать один из опытных инструкторов нашей команды
- Отдельно оплачивается трансфер из дальних районов, съёмка под водой
- Дайвинг проходит в Северной или Южной части острова, локации выбираются за день до поездки
Что входит в стоимость
- Трансфер в обе стороны из отелей в центре
- Лёгкий завтрак на лодке из фруктов, чая и кофе и обед на лодке
- Питьевая вода
- Душ
- Весь комплект снаряжения
Кому подходит программа
- Детям с 10 лет
- Новичкам без опыта
- Опытным дайверам с сертификатом
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Фукуоке
Провели экскурсии для 244 туристов
Давайте знакомиться, друзья. Меня зовут Виктор, я сертифицированный инструктор по дайвингу. Почти 10 лет назад уехал из Москвы в Азию и решил стать инструктором. За эти годы я показывал людям
Входит в следующие категории Фукуока
Похожие экскурсии из Фукуока
Индивидуальная
до 4 чел.
Вьетнамский Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
9 дек в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Фукуок: дайвинг и обед
Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту
Завтра в 10:00
9 дек в 08:00
$124 за человека
Водная прогулка
Снорклинг у южного архипелага Фукуока
Поплавать с рыбками и ощутить настоящее единение с природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
$49 за человека