А Амира Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus В целом хороший опыт, однако выбор блюд для вегетарианцев оказался ограниченным.

М Мария Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus Круиз получился прекрасным. Еда была отличной, а фейерверк в конце стал очень приятным сюрпризом.

Д Даниил Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus Идеальная организация и высокий уровень сервиса. Очень опытный и доброжелательный персонал, изысканная кухня, хорошие напитки и приятная музыкальная программа с диджеем.

М Михаил Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus Еда была изысканной и свежей, блюда радовали насыщенным вкусом. Персонал — очень внимательный и дружелюбный, благодаря чему чувствуешь себя особенно комфортно. А закат был просто потрясающим — идеальный фон для волшебного вечера. Очень рекомендую!