Круиз
Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus
Начало: Ваш отель
«Развлечения на борту После короткой прогулки на каноэ вы подниметесь на роскошный круизный лайнер «Nautilus»»
$73.50 за человека
Круиз
Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой
Начало: Ваш отель
«Яхта Nautilus Namaste и снорклинг Далее вас ждёт круиз на яхте «Nautilus Namaste» — пространство отдыха и водных развлечений»
$73.50 за человека
Круиз
Круиз по архипелагу Ан Той с ужином (всё включено)
Погрузитесь в атмосферу морского приключения на Фукуоке: снорклинг, рыбалка и ужин на борту с вьетнамскими деликатесами. Увлекательное путешествие ждёт вас
21 дек в 13:30
22 дек в 13:30
$870 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААмира5 ноября 2025В целом хороший опыт, однако выбор блюд для вегетарианцев оказался ограниченным.
- ММария3 ноября 2025Круиз получился прекрасным. Еда была отличной, а фейерверк в конце стал очень приятным сюрпризом.
- ДДаниил21 августа 2025Идеальная организация и высокий уровень сервиса. Очень опытный и доброжелательный персонал, изысканная кухня, хорошие напитки и приятная музыкальная программа с диджеем.
- ММихаил16 апреля 2025Еда была изысканной и свежей, блюда радовали насыщенным вкусом. Персонал — очень внимательный и дружелюбный, благодаря чему чувствуешь себя особенно комфортно. А закат был просто потрясающим — идеальный фон для волшебного вечера. Очень рекомендую!
- ВВероника29 марта 2025Виды на закат просто завораживают — небо окрашивается в яркие оттенки оранжевого и розового. С берега видно знаменитый «Кисс-Бридж» и
