Погрузитесь в атмосферу вьетнамского дома — от кухни до ремесел.
Вы приготовите традиционные блюда, отдохнёте во время оздоровительных процедур и создадите сувениры своими руками. Это день, наполненный вкусами, спокойствием и творчеством.
Описание мастер-классаКулинарные традиции Вьетнама Экскурсия начинается с погружения в домашнюю вьетнамскую кухню — вы узнаете, как отбирают и подготавливают свежие ингредиенты, а под руководством местных инструкторов приготовите «баньшо» — пышные и ароматные вьетнамские блинчики. Это не просто готовка по рецепту, а знакомство с философией кухни — простой, свежей и тесно связанной с природой. Завершением станет обед из блюд, приготовленных своими руками. Расслабление и восстановление После обеда вас ждёт время для отдыха — травяная ванночка для ног и массаж с использованием традиционных вьетнамских лекарственных растений. Процедура помогает снять напряжение, восстановить силы и прикоснуться к древним оздоровительным практикам, передающимся из поколения в поколение. Творчество и памятные сувениры Во второй половине дня программа переходит в творческий формат — мастер-класс по изготовлению браслетов и росписи ракушек. В тёплой и непринуждённой атмосфере вы создадите уникальные сувениры на память о поездке. В завершение каждый участник получает сертификат об участии — символ этого особенного дня. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпу от солнца, солнцезащитный крем и одежду, которую не жалко испачкать.
- Не допускается: курение, алкоголь и наркотики.
- Не подходит для: детей до 9 лет, младенцев до 1 года, людей с высотной болезнью, людей старше 70 лет, а также детей ростом до 90 см. (3 футов).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Кулинарный мастер-класс по вьетнамской кухне
- Травяная ванночка для ног
- Мастер-класс по изготовлению и росписи
- Именной сертификат участника
- Обед с блюдом «Бань Сео»
- Услуги гида
- Трансфер на шаттл-басе (забор и возвращение в отель)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные спа-услуги
- Доплата за трансфер из районов вне центра
Место начала и завершения?
6X27+VQ8 Dương Tơ, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фукуока
