Фукуокское сафари

Поцеловать жирафа, помахать рукой Камбодже и узнать секретный ингредиент рыбного соуса

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Я хочу показать вам атмосферу острова Фукуок: с его разношёрстными обитателями, зелеными джунглями и вкусной едой. Для начала отправимся в Сафари-парк: на знакомство со львами, жирафами и лемурами. Затем погуляем по самому западному мысу Вьетнама с видом на Камбоджу. Искупаемся на пляже в окружении морских звезд. А заодно пообедаем местными морепродуктами и посетим домашнюю фабрику миртового вина.
Фукуокское сафари
Фукуокское сафари
Фукуокское сафари
Фукуокское сафари
Фукуокское сафари
Фукуокское сафари
Фукуокское сафари
Фукуокское сафари
Фукуокское сафари
Фукуокское сафари
Фукуокское сафари
Фукуокское сафари
Фукуокское сафари
Ближайшие даты:
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
22
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фукуокский парк

Я заберу вас от места жительства, и мы поедем в гости в очень необычное место. Львы, зебры, антилопы и розовые фламинго будут ждать вас в лучшем Сафари-парке страны. О животных здесь по-настоящему заботятся: это единственный в мире парк, где регулярно рождаются носороги. Мы сделаем селфи во время поцелуя с жирафом, покормим слонов и познакомимся с лемурами, а я подробнее расскажу об экзотических обитателях парка.

Мыс Ганзяо и пляж с морскими звездами

Затем мы доедем до самой западной точки Вьетнама: мыса Ганзяо. Отсюда можно увидеть Камбоджу и помахать ей рукой. На мысе мы заглянем в буддистский храм национального героя Нгуен Чунг Чука и погуляем по настоящим джунглям. А после обеда махнём на пляж с морскими звёздами и сделаем остановку на купание. Сколько морских звёзд вы успеете отыскать?:)

Обед из морепродуктов, рыбный соус и миртовое вино

Пора добавить в нашу экскурсию гастрономическую нотку. После посещения храма мы отправимся в рыбацкую деревушку на вкуснейший обед из свежих морепродуктов. А в завершение экскурсии я покажу вам 3 интересных места. Сначала мы посетим семейное производство знаменитого фукуокского рыбного соуса. Он не похож ни на один другой рыбный соус — и вы узнаете, почему. Затем увидим плантацию перца. И наконец, заглянем на семейную фабрику миртового вина. Будет вкусно!

Организационные детали

  • Заберу вас из любой точки на острове и привезу обратно
  • В стоимость тура включён трансфер на комфортабельном автомобиле (4, 7 или 9 мест), обед и напитки. А вот входные билеты в Сафари-парк оплачиваются отдельно — 30 $/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фукуока

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Водные развлечения
Выездные
На весь день

Похожие туры из Фукуока

С острова Фукуок в Камбоджу: эскейп-тур на 3 дня / 2 ночи
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
С острова Фукуок в Камбоджу: эскейп-тур на 3 дня / 2 ночи
Посетить королевство с древнейшими храмами, самобытной культурой и ремёслами
17 мар
18 мар
19 мар
20 мар
450 за человека
Обратите внимание на другие экскурсии в Фукуоке
Все экскурсии в Фукуоке
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ