Я хочу показать вам атмосферу острова Фукуок: с его разношёрстными обитателями, зелеными джунглями и вкусной едой. Для начала отправимся в Сафари-парк: на знакомство со львами, жирафами и лемурами. Затем погуляем по самому западному мысу Вьетнама с видом на Камбоджу. Искупаемся на пляже в окружении морских звезд. А заодно пообедаем местными морепродуктами и посетим домашнюю фабрику миртового вина.

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Описание

Что вас ожидает

Фукуокский парк

Я заберу вас от места жительства, и мы поедем в гости в очень необычное место. Львы, зебры, антилопы и розовые фламинго будут ждать вас в лучшем Сафари-парке страны. О животных здесь по-настоящему заботятся: это единственный в мире парк, где регулярно рождаются носороги. Мы сделаем селфи во время поцелуя с жирафом, покормим слонов и познакомимся с лемурами, а я подробнее расскажу об экзотических обитателях парка.

Мыс Ганзяо и пляж с морскими звездами

Затем мы доедем до самой западной точки Вьетнама: мыса Ганзяо. Отсюда можно увидеть Камбоджу и помахать ей рукой. На мысе мы заглянем в буддистский храм национального героя Нгуен Чунг Чука и погуляем по настоящим джунглям. А после обеда махнём на пляж с морскими звёздами и сделаем остановку на купание. Сколько морских звёзд вы успеете отыскать?:)

Обед из морепродуктов, рыбный соус и миртовое вино

Пора добавить в нашу экскурсию гастрономическую нотку. После посещения храма мы отправимся в рыбацкую деревушку на вкуснейший обед из свежих морепродуктов. А в завершение экскурсии я покажу вам 3 интересных места. Сначала мы посетим семейное производство знаменитого фукуокского рыбного соуса. Он не похож ни на один другой рыбный соус — и вы узнаете, почему. Затем увидим плантацию перца. И наконец, заглянем на семейную фабрику миртового вина. Будет вкусно!

Организационные детали