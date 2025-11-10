Исследуйте Старый квартал с гидом, наслаждаясь атмосферой уютных улочек и местной кухней.
Попробуйте блюда вьетнамской кухни, включая суп Фо, Бань Куон и Тао Фо, в семейных ресторанах и уличных кафе. Завершите экскурсию на Железнодорожной улице Ханоя за чашечкой кофе.
Описание экскурсииЧто Вас ожидает Познакомьтесь с местной кухней, попробовав вкусный стрит-фуд. Вы встретитесь с гидом в Старом квартале, где прогуляетесь по главным достопримечательностям и уютным улицам. После вы остановитесь на обед в семейном ресторане, попробовав горячую тарелку супа с лапшой Фо. По пути насладитесь такими восхитительными блюдами, как Бань Куон (свернутый блин), Нэм (вьетнамский жареный спринг-ролл) и Бань Дук (острый рисовый суп). Попробуйте восхитительный Тао Фо (сладкий суп из тофу с жасмином). Далее мы отправляемся на Железнодорожную улицу Ханоя — железная дорога здесь проходит прямо через узкие переулки. В домах в переулках устроены кафе, чтобы люди могли наблюдать за проезжающими поездами. В одном из таких мы и завершим нашу экскурсию. Важная информация:
- Надевайте удобную одежду и обувь.
- С животными запрещено.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый квартал
- Железнодорожная улица
Что включено
- Англоговорящий гид
- Входные билеты
- Дегустация 4-5 блюд
- 1 напиток на Железнодорожной улице (безалкогольный напиток, пиво, яичный кофе или сок)
- 1 бутылка воды
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
120D P. Hàng Bông, Hoàn Kiếm
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
