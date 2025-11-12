Участники отправляются на рынок Старого квартала, чтобы выбрать свежие продукты для приготовления. Два меню на выбор, каждое можно адаптировать под вегетарианцев. Под руководством шеф-повара готовятся суп фо, бун ча, спринг-роллы и другие блюда.
В завершение мастер-класса участники наслаждаются своими кулинарными шедеврами и получают кулинарную книгу в подарок
5 причин купить этот мастер-класс
- 🛍️ Посещение рынка Старого квартала
- 🍲 Приготовление 5 традиционных блюд
- 👨🍳 Профессиональное руководство шеф-повара
- 📚 Подарок - кулинарная книга
- 🍹 Дегустация домашнего рисового виски
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы можно насладиться прогулками по рынку без толп туристов. Летом (июнь-август) может быть жарко, но это не помешает наслаждаться кулинарным процессом в помещении. Зимой (декабрь-февраль) также можно посетить мастер-класс, хотя погода может быть прохладной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Рынок Старого квартала
Описание мастер-классаЧто Вас ожидает Сначала в сопровождении шеф-повара вы отправитесь на рынок Старого квартала, где вы сможете приобрести свежие ингредиенты для ваших блюд. Далее вам предоставят два восхитительных меню, которые можно адаптировать к вегетарианской диете. На ваш выбор:
- первое меню — суп фо, бун ча, жареные спринг-роллы, салат из папайи и яичный кофе.
- второе меню — блины бань ксео, бун ча (жареная свинина с лапшой), суп с лапшой из свиных ребрышек, свежие рулеты из говядины, куриный салат и банановое мороженое; Повар предоставит вам пошаговую инструкцию по приготовлению каждого блюда. Также вы сможете попробовать домашнее рисовое виски и сезонные фрукты. В конце вы получите сертификат и кулинарную книгу в подарок.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый квартал
- Рыноу
Что включено
- Англоговорящий повар-инструктор
- Обед или ужин
- Все ингредиенты и инструменты
- Мастер-класс по приготовлению 5 блюд
- Чай и рисовый виски
- Фрукты
- Кулинарная книга и сертификат
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
8 P. Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hanoi
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ханоя
