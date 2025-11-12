Участники отправляются на рынок Старого квартала, чтобы выбрать свежие продукты для приготовления. Два меню на выбор, каждое можно адаптировать под вегетарианцев. Под руководством шеф-повара готовятся суп фо, бун ча, спринг-роллы и другие блюда.



В завершение мастер-класса участники наслаждаются своими кулинарными шедеврами и получают кулинарную книгу в подарок

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы можно насладиться прогулками по рынку без толп туристов. Летом (июнь-август) может быть жарко, но это не помешает наслаждаться кулинарным процессом в помещении. Зимой (декабрь-февраль) также можно посетить мастер-класс, хотя погода может быть прохладной.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.