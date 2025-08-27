Групповая
Вкус Ханоя: кулинарный мастер-класс, рынок и велорикша по старому кварталу
Погрузиться в атмосферу города через улицы, аутентичные лавки и традиционные блюда
Начало: Ваш отель в райное Хоан Кием
«С местным шеф-поваром вы отправитесь на традиционный рынок»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
28 авг в 09:00
$60 за человека
Мастер-класс по приготовлению 5 блюд с посещением рынка
Закупитесь свежими ингредиентами на рынке Старого квартала и приготовьте 5 блюд вьетнамской кухни под руководством опытного шеф-повара
Начало: 8 P. Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hanoi
«Закупившись ингредиентами на рынке Старого квартала, под присмотром шеф-повара вы приготовите 5 блюд вьетнамской кухни»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 16:00
28 авг в 09:00
$39.22 за человека
Кулинарный мастер-класс на вилле
Погрузитесь в мир вьетнамской кухни: посетите рынок, выберите свежие ингредиенты и приготовьте традиционные блюда на уютной вилле
Начало: Ваш отель в старом квартале
«Вы проникнитесь атмосферой типичного вьетнамского рынка, а после попробуете себя в роли кулинара»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
28 авг в 09:00
$57 за человека
