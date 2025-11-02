Мои заказы

Весь Ханой на двух колёсах

Прокатиться на велосипедах и исследовать главные достопримечательности и скрытые городские уголки
Велосипедная прогулка — отличный способ быстро познакомиться с Ханоем. Вы увидите разные его стороны — от шумных рынков и узких улочек до тихих озёр и старинных пагод. За несколько часов вы успеете объехать самые интересные местечки и почувствуете атмосферу города.
5
1 отзыв
Весь Ханой на двух колёсах© Сергей
Весь Ханой на двух колёсах© Сергей
Весь Ханой на двух колёсах© Сергей

Описание экскурсии

Мы заберём вас из отеля в Старом квартале и отвезём в наш велопарк — вы выберете велосипед, послушаете краткий инструктаж по технике безопасности. А затем отправимся в путешествие!

Вы увидите:

  • Мост Лонг Бьен
  • Местный рынок и улочки Ханоя
  • Остров бананов (днём) или оптовый рынок Лонг Бьен (вечером)
  • Цветочный рынок Куанг Ан
  • Западное озеро
  • Пагоду Чан Куок
  • Озеро B-52
  • Мавзолей Хо Ши Мина (снаружи)
  • Железнодорожную улицу

После насыщенной поездки мы отвезём вас обратно в отель в пределах Старого квартала.

Организационные детали

  • Если захотите перекусить — это оплачивается дополнительно
  • С вами буду я или другой русскоговорящий гид из нашей команды

В стоимость включено

  • Трансфер из отеля в Старом квартале
  • 2 бутылки питьевой воды
  • Аренда велосипеда и шлема
  • Входные билеты по маршруту

ежедневно в 07:30 и 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30 и 13:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Провели экскурсии для 290 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
читать дальше

экскурсий от и до. Говорю на трёх языках — русском, английском и китайском. В процессе изучения вьетнамского. Люблю открывать что-то новое и делиться знаниями. Чувствую аудиторию и всегда подстраиваюсь под группу. Провожу экскурсии в весёлом, неформальном ключе. Являюсь сотрудником и партнёром турфирмы в городе Ханой, Вьетнам. А также партнёром турфирм в Монголии, Шри-Ланке, Китае, Лаосе, Камбодже и на Байкале в России. Мы с партнёрами сделаем всё возможное, чтобы вы почувствовали поддержку и получили лучшие впечатления от вашей поездки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Михаил
2 ноя 2025
Заказывая экскурсию желали не попасть на поточный ширпотреб.
Но ещё до встречи, стало понятно, что Сергей и К не из последней категории.
Учитывая условия погоды, трафик и время суток, он предложил изменить
читать дальше

формат экскурсии, не взяв ни донга, мыж согласились и не прогадали. Вечерний движ по Ханою с байка это и красиво, и адреналинно, и вкусно (если знать, где поесть и помнить об этом, а Сергий - знает)…
Наши опасения не оправдались - а Сергею удачи, развития и прироста клиентоff, в работе, которую он ценит.

Заказывая экскурсию желали не попасть на поточный ширпотреб.

Входит в следующие категории Ханоя

Похожие экскурсии из Ханоя

Добро пожаловать в Ханой
Пешая
3.5 часа
54 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать в Ханой
Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00
29 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
$25 за человека
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
30 ноя в 08:30
1 дек в 08:30
от $494 за человека
Трансфер из аэропорта в Ханой
На машине
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой: удобство и надежность
Путешествие в Ханой начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
29 ноя в 00:00
$31 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ханое. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ханое