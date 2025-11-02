Велосипедная прогулка — отличный способ быстро познакомиться с Ханоем. Вы увидите разные его стороны — от шумных рынков и узких улочек до тихих озёр и старинных пагод. За несколько часов вы успеете объехать самые интересные местечки и почувствуете атмосферу города.

Мы заберём вас из отеля в Старом квартале и отвезём в наш велопарк — вы выберете велосипед, послушаете краткий инструктаж по технике безопасности. А затем отправимся в путешествие!

Вы увидите:

Мост Лонг Бьен

Местный рынок и улочки Ханоя

Остров бананов (днём) или оптовый рынок Лонг Бьен (вечером)

Цветочный рынок Куанг Ан

Западное озеро

Пагоду Чан Куок

Озеро B-52

Мавзолей Хо Ши Мина (снаружи)

Железнодорожную улицу

После насыщенной поездки мы отвезём вас обратно в отель в пределах Старого квартала.

Если захотите перекусить — это оплачивается дополнительно

С вами буду я или другой русскоговорящий гид из нашей команды

