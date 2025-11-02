Велосипедная прогулка — отличный способ быстро познакомиться с Ханоем. Вы увидите разные его стороны — от шумных рынков и узких улочек до тихих озёр и старинных пагод. За несколько часов вы успеете объехать самые интересные местечки и почувствуете атмосферу города.
Описание экскурсии
Мы заберём вас из отеля в Старом квартале и отвезём в наш велопарк — вы выберете велосипед, послушаете краткий инструктаж по технике безопасности. А затем отправимся в путешествие!
Вы увидите:
- Мост Лонг Бьен
- Местный рынок и улочки Ханоя
- Остров бананов (днём) или оптовый рынок Лонг Бьен (вечером)
- Цветочный рынок Куанг Ан
- Западное озеро
- Пагоду Чан Куок
- Озеро B-52
- Мавзолей Хо Ши Мина (снаружи)
- Железнодорожную улицу
После насыщенной поездки мы отвезём вас обратно в отель в пределах Старого квартала.
Организационные детали
- Если захотите перекусить — это оплачивается дополнительно
- С вами буду я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
В стоимость включено
- Трансфер из отеля в Старом квартале
- 2 бутылки питьевой воды
- Аренда велосипеда и шлема
- Входные билеты по маршруту
ежедневно в 07:30 и 13:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30 и 13:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Провели экскурсии для 290 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
2 ноя 2025
Заказывая экскурсию желали не попасть на поточный ширпотреб.
Но ещё до встречи, стало понятно, что Сергей и К не из последней категории.
