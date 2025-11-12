Этот кулинарный мастер-класс предлагает уникальную возможность изучить традиции вьетнамской кухни. Участники начнут с посещения местного рынка, где смогут выбрать свежие ингредиенты.
Затем, на уютной кухне виллы, под руководством опытного шефа, они приготовят настоящие вьетнамские блюда.
Это мероприятие идеально подходит для тех, кто хочет развить свои кулинарные навыки в дружелюбной и непринужденной обстановке
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍲 Изучение вьетнамской кухни
- 🛍 Посещение местного рынка
- 👨🍳 Практика с опытным шефом
- 🏡 Уютная атмосфера виллы
- 🎓 Подходит для новичков
Лучшее время для посещения
Лучшее время для участия в мастер-классе - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Ханое наиболее комфортная. В эти месяцы можно насладиться приятной температурой и меньшей загруженностью туристов. В зимние месяцы, с декабря по февраль, также можно участвовать, но учтите более прохладную погоду. Летние месяцы, с июня по август, могут быть жаркими и влажными, но мастер-класс проходит в помещении, что делает его доступным круглый год.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Местный рынок
Описание мастер-классаЧто вас ожидает Попробуйте кулинарные изыски Ханоя и приготовьте их самостоятельно. Наш кулинарный мастер-класс позволит вам погрузиться в традиционную вьетнамскую жизнь. Посетите местный рынок и выберите вкусные и свежие ингредиенты, после чего отправляйтесь на местную виллу. Мастер-класс проводится не в профессиональной кулинарной школе, а на уютной кухне — идеально для тех, кто хочет научиться готовить вьетнамскую еду в дружелюбной атмосфере. Развивайте свою страсть к кулинарии, даже будучи новичком.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый квартал
- Рынок
Что включено
- Встреча и высадка в отеле (в Старом квартале)
- Услуги гида/инструктора
- Посещение рынка
- Кулинарный урок
- Дегустация вин
- Травяной чай и минеральная вода
- Приветственный напиток
- Сезонные фрукты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель в старом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ханоя
