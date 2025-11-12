Этот кулинарный мастер-класс предлагает уникальную возможность изучить традиции вьетнамской кухни. Участники начнут с посещения местного рынка, где смогут выбрать свежие ингредиенты.



Затем, на уютной кухне виллы, под руководством опытного шефа, они приготовят настоящие вьетнамские блюда.



Это мероприятие идеально подходит для тех, кто хочет развить свои кулинарные навыки в дружелюбной и непринужденной обстановке

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в мастер-классе - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Ханое наиболее комфортная. В эти месяцы можно насладиться приятной температурой и меньшей загруженностью туристов. В зимние месяцы, с декабря по февраль, также можно участвовать, но учтите более прохладную погоду. Летние месяцы, с июня по август, могут быть жаркими и влажными, но мастер-класс проходит в помещении, что делает его доступным круглый год.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.