Найдено 3 экскурсии в категории « Шопинг » в Ханое на русском языке, цены от $39. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5.5 часов Групповая до 15 чел. Вкус Ханоя: кулинарный мастер-класс, рынок и велорикша по старому кварталу Погрузиться в атмосферу города через улицы, аутентичные лавки и традиционные блюда Начало: Ваш отель в райное Хоан Кием «С местным шеф-поваром вы отправитесь на традиционный рынок» Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00 $60 за человека 3.5 часа Групповая до 15 чел. Мастер-класс по приготовлению 5 блюд с посещением рынка Закупитесь свежими ингредиентами на рынке Старого квартала и приготовьте 5 блюд вьетнамской кухни под руководством опытного шеф-повара Начало: 8 P. Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hanoi «Что Вас ожидает Сначала в сопровождении шеф-повара вы отправитесь на рынок Старого квартала, где вы сможете приобрести свежие ингредиенты для ваших блюд» Расписание: Ежедневно $39.22 за человека 4.5 часа Мини-группа до 10 чел. Кулинарный мастер-класс на вилле Погрузитесь в мир вьетнамской кухни: посетите рынок, выберите свежие ингредиенты и приготовьте традиционные блюда на уютной вилле Начало: Ваш отель в старом квартале «Посетите местный рынок и выберите вкусные и свежие ингредиенты, после чего отправляйтесь на местную виллу» Расписание: Ежедневно $57 за человека Другие экскурсии Ханоя

