На нашем мастер-классе мы специально адаптировали 4 сезонных вьетнамских блюда для веганской диеты.
Мы побываем на местном рынке, где закупимся свежими ингредиентами, а после отправимся в просторную местную виллу, где под руководством опытных кулинаров вы почувствуете себя настоящими шеф-поварами!
Описание мастер-класса
Что вас ожидает На нашем мастер-классе у веганов будет уникальная возможность насладиться вкусной вьетнамской кухней, специально созданной для их диетических потребностей. Мы начнем с короткого визита на местный рынок, где выберем ингредиенты. На нашей кухне и культурном центре вы можете приготовить 4 вьетнамских веганских рецепта под руководством кулинарных мастеров. Организационные детали • Максимальное количество участников группы — 10. Если вы предпочитаете индивидуальное занятие для более чем 15 участников, свяжитесь с нами для консультации по ценам и маршруту.
Наше занятие проходит на местной вилле площадью 500 м2 с красивым садом, где могут разместиться до 45 человек.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый квартал Ханоя
- Вьетнамский рынок
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Англоговорящий инструктор по кулинарии
- Экскурсия по рынку
- Обед или ужин
- Приветственный напиток
- Травяной чай, местное вино и вода
- Фрукты
- Дегустация еды
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сборы и налоги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
