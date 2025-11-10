Что вас ожидает На нашем мастер-классе у веганов будет уникальная возможность насладиться вкусной вьетнамской кухней, специально созданной для их диетических потребностей. Мы начнем с короткого визита на местный рынок, где выберем ингредиенты. На нашей кухне и культурном центре вы можете приготовить 4 вьетнамских веганских рецепта под руководством кулинарных мастеров. Организационные детали • Максимальное количество участников группы — 10. Если вы предпочитаете индивидуальное занятие для более чем 15 участников, свяжитесь с нами для консультации по ценам и маршруту.

Наше занятие проходит на местной вилле площадью 500 м2 с красивым садом, где могут разместиться до 45 человек.