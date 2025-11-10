Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Насладитесь комфортной поездкой из аэропорта Нойбай до места назначения в Старом квартале.



Профессиональные водители обеспечат вам быстрый и эффективный трансфер в необходимое место, а автомобили нашего автопарка подойдут как для одиночной поездки, так и для группы туристов.

TicketsS TicketsS Ваш гид в Ханое Написать вопрос Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 24 минуты Размер группы 1-2 человека На чём проводится Услуги трансфера Когда Ежедневно $14.34 за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Описание трансфер Что вас ждет По прибытии в международный аэропорт Нойбай в Ханое вас будет ждать один из наших водителей, держа табличку с вашим именем. Они помогут вам с багажом и проведут к вашему личному автомобилю. Наш автопарк состоит из ухоженных, комфортабельных автомобилей, чтобы сделать ваше путешествие максимально приятным. Независимо от того, путешествуете ли вы в одиночку, с партнером или в группе, у нас найдется идеальный автомобиль для вас. Во время трансфера вы можете расслабиться и насладиться видами Ханоя, пока наш опытный водитель везет вас в точку назначения. Важная информация: За рейсы, прибывающие до 6:00 утра и после 7:00 вечера, взимается дополнительная плата.

Ежедневно Выбрать дату