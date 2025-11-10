Насладитесь комфортной поездкой из аэропорта Нойбай до места назначения в Старом квартале.
Профессиональные водители обеспечат вам быстрый и эффективный трансфер в необходимое место, а автомобили нашего автопарка подойдут как для одиночной поездки, так и для группы туристов.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание трансферЧто вас ждет По прибытии в международный аэропорт Нойбай в Ханое вас будет ждать один из наших водителей, держа табличку с вашим именем. Они помогут вам с багажом и проведут к вашему личному автомобилю. Наш автопарк состоит из ухоженных, комфортабельных автомобилей, чтобы сделать ваше путешествие максимально приятным. Независимо от того, путешествуете ли вы в одиночку, с партнером или в группе, у нас найдется идеальный автомобиль для вас. Во время трансфера вы можете расслабиться и насладиться видами Ханоя, пока наш опытный водитель везет вас в точку назначения. Важная информация: За рейсы, прибывающие до 6:00 утра и после 7:00 вечера, взимается дополнительная плата.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Транспорт и водитель
- Фиксированная цена для всех отелей, расположенных в Старом квартале
Что не входит в цену
- Доплата за отели, расположенные далеко от центра города
- Доплата за поздний ночной трансфер/высадку
Место начала и завершения?
Аэропорт Noi Bai или локация в Старом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 24 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- За рейсы
- Прибывающие до 6:00 утра и после 7:00 вечера
- Взимается дополнительная плата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
