1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой: удобство и надежность
Путешествие в Ханой начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
$31 за всё до 3 чел.
24 минуты
Индивидуальная
до 15 чел.
Трансфер из аэропорта Ханоя в Старый квартал и обратно
Начало: Аэропорт Noi Bai или локация в Старом квартале
Расписание: Ежедневно
17 янв в 10:00
18 янв в 08:00
от $14.34 за всё до 15 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Ханое - комфорт и удобство
Индивидуальный трансфер в Ханое с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту Нойбай, помощь с багажом и комфортная поездка по нужному адресу
17 янв в 00:00
18 янв в 00:00
$70 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений10 ноября 2024Кирилл помог с трансферами, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Ханою в январе 2025
Сейчас в Ханое в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 70. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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