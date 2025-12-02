Описание тураВ рамках насыщенной экскурсии мы посетим столицу Вьетнама - Ханой, живописнейшую Бухту Халонг. В ходе экскурсии мы увидим: Исторический центр Ханоя; Железнодорожную улицу в Ханое; Город Халонг; Бухту Халонг
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Ханоя
- Железнодорожная улица в Ханое
- Город Халонг
- Бухта Халонг
Что включено
- Индивидуальный трансфер по всему маршруту, начиная от Нячанга и заканчивая в Нячанге.
- Входные билеты по маршруту.
- Ночевка в отеле 4 по маршруту (1 ночь).
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место старта согласовывается индивидуально
Завершение: Место финиша согласовывается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Ханоя
Похожие туры из Ханоя
Жемчужины северного Вьетнама с комфортом
Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы
Начало: Ханой, аэропорт, утро
2 дек в 08:00
8 дек в 08:00
$1900 за человека
На север Вьетнама с комфортом: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу
Полюбоваться каскадами рисовых террас, подняться к Вратам рая и узнать, как живут хмонги
Начало: Аэропорт/отель Ханоя, 06:00
3 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$1600 за человека
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить яркие природные локации, включая горный регион, погрузиться в культуру городов и сёл
Начало: Г. Ханой, 9:00
6 янв в 08:00
7 мар в 08:00
$1625 за человека