Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы
Затем исследуем древнюю столицу страны и познакомимся с высокогорной народностью хмонгов в провинции Сапа.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 000
Описание
Организационные детали
Если вы прилетаете накануне, можем забрать вас из отеля.
Проживание. Двухместное в отелях категории 4*.
Питание. Включены завтраки в отелях, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Ханою
Встречаем вас в аэропорту Ханоя, знакомимся и едем на обзорную экскурсию по столице. Заглянем на знаменитую Железнодорожную улицу, где поезда проносятся на расстоянии всего нескольких сантиметров от кафе и жилых домов. Побываем на Западном озере — здесь посреди маленького острова находится старейшая пагода Вьетнама Чан Куок, датируемая 6 веком.
Далее пройдёмся по старому городу: осмотрим Пагоду на одном столбе, мавзолей и музей Хо Ши Мина и цитадель Тханг Лонг — «запретный город» Вьетнама, где жил император со своей семьёй. Напоследок спустимся в подземный бункер, откуда осуществлялось управление операциями во время Индокитайской и Вьетнамской войн.
Вечером — заселение в отель и отдых.
Бухта Халонг
Ранним утром отправимся в порт Халонга — совершим круиз на комфортабельной яхте премиум-класса по одной из самых живописных бухт Вьетнама. На её территории находится более 3000 островов! Именно здесь снимали захватывающие сцены фильма «Аватар».
Во время путешествия мы посетим несколько скальных островов, колоритные пещеры и белые песчаные пляжи. Вечером — возвращение в Ханой и ночёвка в отеле.
Ландшафтный комплекс Чанган и древняя столица
Позавтракав, выселяемся из отеля и выдвигаемся к Бай Динь — самой высокой пагоде во Вьетнаме и популярному месту паломничества.
После сядем в лодку и поплывём между живописных скал ландшафтного комплекса Чанган, знаменитого десятками пещер. Наш путь лежит в древнюю столицу Вьетнама — город Хоалы. Значительную часть архитектурного наследия города удалось сохранить — на территории вы увидите храмы и пагоды 10 века.
Провинция Сапа и деревня хмонгов
Сегодня мы отправимся в регион Сапа. Он сочетает эффектные пейзажи, прекрасный климат и самобытную этническую культуру высокогорных народностей страны. Мы посетим деревню хмонгов Кат-Кат — познакомимся с традициями и обычаями края. Также заглянем на местный рынок — это лучший способ пообщаться с жителями и узнать поближе аутентичную вьетнамскую глубинку. Позже проследуем к смотровой площадке «Врата рая», расположенной на высоте 2000 метров.
В Кат-Кат можно погулять по улочкам на склонах гор, увидеть несколько водопадов и водяных мельниц. Также в деревне есть музеи, магазины и сувенирные лавки.
Ночь проведём в отеле над облаками с живописным видом на горы.
Отъезд
После завтрака у вас останется время искупаться в бассейне с видом на окрестности, а затем — собираемся и покидаем отель. Мы возвращаемся обратно в Ханой, проезжая через высокогорные рисовые террасы. При желании можем посетить живописную гору Фансипан — стоимость подъёма составит 50 $ с человека.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Транспорт
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты на достопримечательности
- Круизы на лодке в Ниньбинь и по бухте Халонг
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание
- Если ребёнок до 4 лет не занимает отдельного места в номере - для него участие в туре бесплатно. Детям от 5 до 12 лет предоставляется скидка на тур 50%. Если два ребёнка или больше - стоимость обсуждается индивидуально
- Возможно проведение тура индивидуально - для 1 человека. Стоимость составит 1800 €