Жемчужины северного Вьетнама
Авторский тур в Ханое

Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы

Окунитесь в захватывающий мир Северного Вьетнама — мы начнём путешествие с делового и контрастного Ханоя и продолжим среди пейзажей бухты Халонг, где пройдём на лодке мимо скальных островов и белых песчаных пляжей.

Затем исследуем древнюю столицу страны и познакомимся с высокогорной народностью хмонгов в провинции Сапа.
Жемчужины северного Вьетнама
Жемчужины северного Вьетнама
Жемчужины северного Вьетнама
Ближайшие даты:
5
мая
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
9
июн
16
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если вы прилетаете накануне, можем забрать вас из отеля.

Проживание. Двухместное в отелях категории 4*.

Питание. Включены завтраки в отелях, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Ханою

Встречаем вас в аэропорту Ханоя, знакомимся и едем на обзорную экскурсию по столице. Заглянем на знаменитую Железнодорожную улицу, где поезда проносятся на расстоянии всего нескольких сантиметров от кафе и жилых домов. Побываем на Западном озере — здесь посреди маленького острова находится старейшая пагода Вьетнама Чан Куок, датируемая 6 веком.

Далее пройдёмся по старому городу: осмотрим Пагоду на одном столбе, мавзолей и музей Хо Ши Мина и цитадель Тханг Лонг — «запретный город» Вьетнама, где жил император со своей семьёй. Напоследок спустимся в подземный бункер, откуда осуществлялось управление операциями во время Индокитайской и Вьетнамской войн.

Вечером — заселение в отель и отдых.

Обзорная экскурсия по ХаноюОбзорная экскурсия по ХаноюОбзорная экскурсия по ХаноюОбзорная экскурсия по Ханою
2 день

Бухта Халонг

Ранним утром отправимся в порт Халонга — совершим круиз на комфортабельной яхте премиум-класса по одной из самых живописных бухт Вьетнама. На её территории находится более 3000 островов! Именно здесь снимали захватывающие сцены фильма «Аватар».

Во время путешествия мы посетим несколько скальных островов, колоритные пещеры и белые песчаные пляжи. Вечером — возвращение в Ханой и ночёвка в отеле.

Бухта ХалонгБухта ХалонгБухта ХалонгБухта ХалонгБухта Халонг
3 день

Ландшафтный комплекс Чанган и древняя столица

Позавтракав, выселяемся из отеля и выдвигаемся к Бай Динь — самой высокой пагоде во Вьетнаме и популярному месту паломничества.

После сядем в лодку и поплывём между живописных скал ландшафтного комплекса Чанган, знаменитого десятками пещер. Наш путь лежит в древнюю столицу Вьетнама — город Хоалы. Значительную часть архитектурного наследия города удалось сохранить — на территории вы увидите храмы и пагоды 10 века.

Ландшафтный комплекс Чанган и древняя столицаЛандшафтный комплекс Чанган и древняя столицаЛандшафтный комплекс Чанган и древняя столицаЛандшафтный комплекс Чанган и древняя столица
4 день

Провинция Сапа и деревня хмонгов

Сегодня мы отправимся в регион Сапа. Он сочетает эффектные пейзажи, прекрасный климат и самобытную этническую культуру высокогорных народностей страны. Мы посетим деревню хмонгов Кат-Кат — познакомимся с традициями и обычаями края. Также заглянем на местный рынок — это лучший способ пообщаться с жителями и узнать поближе аутентичную вьетнамскую глубинку. Позже проследуем к смотровой площадке «Врата рая», расположенной на высоте 2000 метров.

В Кат-Кат можно погулять по улочкам на склонах гор, увидеть несколько водопадов и водяных мельниц. Также в деревне есть музеи, магазины и сувенирные лавки.
Ночь проведём в отеле над облаками с живописным видом на горы.

Провинция Сапа и деревня хмонговПровинция Сапа и деревня хмонговПровинция Сапа и деревня хмонговПровинция Сапа и деревня хмонговПровинция Сапа и деревня хмонгов
5 день

Отъезд

После завтрака у вас останется время искупаться в бассейне с видом на окрестности, а затем — собираемся и покидаем отель. Мы возвращаемся обратно в Ханой, проезжая через высокогорные рисовые террасы. При желании можем посетить живописную гору Фансипан — стоимость подъёма составит 50 $ с человека.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Транспорт
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Круизы на лодке в Ниньбинь и по бухте Халонг
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Питание
  • Если ребёнок до 4 лет не занимает отдельного места в номере - для него участие в туре бесплатно. Детям от 5 до 12 лет предоставляется скидка на тур 50%. Если два ребёнка или больше - стоимость обсуждается индивидуально
  • Возможно проведение тура индивидуально - для 1 человека. Стоимость составит 1800 €
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ханой, аэропорт, утро
Завершение: Ханой, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ханоя

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе туры

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