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Авторский тур
11 дней
Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Встретить рассвет на корабле, увидеть кукольное представление и спуститься в подземные лабиринты
Начало: Аэропорт Ханоя, 11:00 (общий трансфер)
6 ноя в 08:00
6 мар в 08:00
$2 220 за человека
Авторский тур
5 дней
Жемчужины северного Вьетнама
Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы
Начало: Ханой, аэропорт, утро
16 июня в 08:00
30 июня в 08:00
$1 000 за человека
Авторский тур
3 дня
Главные локации Северного Вьетнама: экспресс-тур с круизом
Побывать в древней столице Вьетнама, посетить самую высокую пагоду и узнать тайны города императоров
Начало: Аэропорт или отель в Ханое, время обсуждается инди...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
$800 за человека
Авторский тур
2 дня
На север Вьетнама: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу
Полюбоваться каскадами рисовых террас, подняться к Вратам рая и узнать, как живут хмонги
Начало: Аэропорт/отель Ханоя, 06:00
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
$860 за человека
Авторский тур
11 дней
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
$2 050 за человека
Авторский тур
13 дней
От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама
Полюбоваться заливами и водопадом Банзёк, погулять по Сапе и побывать в деревнях ремесленников
Начало: Ханой, аэропорт, время - по договорённости
7 сен в 10:00
$2 050 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Групповые»
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- Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
- Жемчужины северного Вьетнама
- Главные локации Северного Вьетнама: экспресс-тур с круизом
- На север Вьетнама: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу
- Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Сколько стоит тур в Ханое в июне 2024
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