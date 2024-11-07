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туру заявлено проживание в отеле, у нас были апартаменты Игорь сам провел только экскурсию по Ханою, остальные экскурсии были русскоговорящие вьетнамцы, но гиды нам понравились День, где в туре круиз, без гида и экскурсий, просто водитель довозит до порта и все, сам круиз очень понравился Общее впечатление очень положительное от тура