Вы погрузитесь в атмосферу этого уникального природного чуда: живописные карстовые острова, загадочные пещеры, плавучие рыбацкие деревни и купание в кристально чистой воде. Изысканная кухня и комфортабельные каюты подарят вам истинное наслаждение.
Описание тура
Организационные детали
Погода северного Вьетнама делится на четыре сезона. Если ваша поездка планируется зимой, а особенно в феврале, будьте готовы взять с собой теплые джемперы и непродуваемые куртки. Температура может опуститься до 15 градусов, а вода в это время около 18 градусов. Купание возможно в любое время года — всё зависит от вашего желания! Красоты от этого меньше не становятся, пейзажи всё так же прекрасны, а вторая палуба нашего корабля застеклена. Самые жаркие месяцы — летние, температура поднимается до 35 градусов.
Программа круиза может меняться в зависимости от сезона и погоды, но обязательные пункты: посещение пещеры, плавание на байдарках (за доплату), уникальный дикий пляж, мастер-класс по приготовлению спринг-роллов, йога или тай-чи на верхней палубе.
Пришлите, пожалуйста, организатору следующие данные:
- Адрес в Ханое
- Копии (фото) паспортов
- Ограничения/предпочтения по питанию
- Каюта: с одной большой кроватью или 2 раздельные
Программа тура по дням
Красоты бухты и релакс
Шаттл-бас заберёт вас из отеля в Ханое и доставит в живописный Халонг. По прибытии вы пройдёте регистрацию на круиз. Капитан поприветствует вас и расскажет о маршруте путешествия. Затем — вкусный обед, во время которого можно насладиться первыми пейзажами залива.
Во второй половине дня прибудете в район Тёмных и Светлых пещер, где находятся три подводные пещеры. Здесь вас ждёт увлекательная прогулка на традиционном сампане, которым управляют местные жители. Это прекрасная возможность насладиться тишиной, умиротворением и потрясающими видами. После прогулки можно поплавать в море, освежиться в бассейне на борту или расслабиться на сеансе массажа.
Ближе к вечеру корабль отправится к месту стоянки, а на открытой палубе пройдёт вечеринка на закате. После неё — изысканный ужин в уютной атмосфере, где попробуете свежие блюда в формате фьюжн.
После ужина у вас будет свободное время для отдыха и развлечений. Можно посмотреть фильм, поиграть в шахматы, почитать, послушать музыку, попробовать себя в рыбалке на кальмаров, познакомиться с чайной культурой или просто насладиться звёздным небом на верхней палубе.
Рыбацкая деревня, возвращение в Халонг
Утро начнётся с чашечки ароматного чая или кофе, за которой можно будет любоваться потрясающими пейзажами залива. Затем на борту подадут завтрак.
После завтрака отправитесь в традиционную рыбацкую деревню, где познакомитесь с образом жизни местных жителей. Это уникальная возможность увидеть, как живут люди, чья судьба неразрывно связана с морем, и насладиться живописными видами этого уголка природы.
Вернувшись на корабль, немного отдохнёте, а затем вас ждёт обед. В это время судно продолжит своё путешествие по заливу, открывая перед вами новые захватывающие пейзажи.
Во второй половине дня круиз завершится, и вернётесь в порт Халонга. После этого вас доставят обратно в Ханой, где путешествие подойдёт к концу.
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание на борту
- Трансфер от отеля до порта и обратно
- Входные билеты по программе
- Мастер-класс
- Йога или тай-чи
Что не входит в цену
- Перелёт до Вьетнама и обратно
- Остальное питание и напитки
- Дополнительные экскурсии
- Ранний заезд и поздний выезд
- Катание на байдарках
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Среди персонала к сожалению не было русскоговорящих, нам повезло, что у меня есть знания английского языка)