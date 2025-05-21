Мои заказы

Из Ханоя в бухту Халонг: круиз на 5-звёздочном лайнере с ночёвкой

Посетить рыбацкую деревню, полюбоваться пейзажами и окунуться в традиционную жизнь залива
Откройте для себя магию залива Халонг на трёхпалубном 5-звёздочном лайнере.

Вы погрузитесь в атмосферу этого уникального природного чуда: живописные карстовые острова, загадочные пещеры, плавучие рыбацкие деревни и купание в кристально чистой воде. Изысканная кухня и комфортабельные каюты подарят вам истинное наслаждение.
1 отзыв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Погода северного Вьетнама делится на четыре сезона. Если ваша поездка планируется зимой, а особенно в феврале, будьте готовы взять с собой теплые джемперы и непродуваемые куртки. Температура может опуститься до 15 градусов, а вода в это время около 18 градусов. Купание возможно в любое время года — всё зависит от вашего желания! Красоты от этого меньше не становятся, пейзажи всё так же прекрасны, а вторая палуба нашего корабля застеклена. Самые жаркие месяцы — летние, температура поднимается до 35 градусов.

Программа круиза может меняться в зависимости от сезона и погоды, но обязательные пункты: посещение пещеры, плавание на байдарках (за доплату), уникальный дикий пляж, мастер-класс по приготовлению спринг-роллов, йога или тай-чи на верхней палубе.

Пришлите, пожалуйста, организатору следующие данные:
- Адрес в Ханое
- Копии (фото) паспортов
- Ограничения/предпочтения по питанию
- Каюта: с одной большой кроватью или 2 раздельные

Программа тура по дням

1 день

Красоты бухты и релакс

Шаттл-бас заберёт вас из отеля в Ханое и доставит в живописный Халонг. По прибытии вы пройдёте регистрацию на круиз. Капитан поприветствует вас и расскажет о маршруте путешествия. Затем — вкусный обед, во время которого можно насладиться первыми пейзажами залива.

Во второй половине дня прибудете в район Тёмных и Светлых пещер, где находятся три подводные пещеры. Здесь вас ждёт увлекательная прогулка на традиционном сампане, которым управляют местные жители. Это прекрасная возможность насладиться тишиной, умиротворением и потрясающими видами. После прогулки можно поплавать в море, освежиться в бассейне на борту или расслабиться на сеансе массажа.

Ближе к вечеру корабль отправится к месту стоянки, а на открытой палубе пройдёт вечеринка на закате. После неё — изысканный ужин в уютной атмосфере, где попробуете свежие блюда в формате фьюжн.

После ужина у вас будет свободное время для отдыха и развлечений. Можно посмотреть фильм, поиграть в шахматы, почитать, послушать музыку, попробовать себя в рыбалке на кальмаров, познакомиться с чайной культурой или просто насладиться звёздным небом на верхней палубе.

Красоты бухты и релаксКрасоты бухты и релаксКрасоты бухты и релакс
2 день

Рыбацкая деревня, возвращение в Халонг

Утро начнётся с чашечки ароматного чая или кофе, за которой можно будет любоваться потрясающими пейзажами залива. Затем на борту подадут завтрак.

После завтрака отправитесь в традиционную рыбацкую деревню, где познакомитесь с образом жизни местных жителей. Это уникальная возможность увидеть, как живут люди, чья судьба неразрывно связана с морем, и насладиться живописными видами этого уголка природы.

Вернувшись на корабль, немного отдохнёте, а затем вас ждёт обед. В это время судно продолжит своё путешествие по заливу, открывая перед вами новые захватывающие пейзажи.

Во второй половине дня круиз завершится, и вернётесь в порт Халонга. После этого вас доставят обратно в Ханой, где путешествие подойдёт к концу.

До новых встреч!

Рыбацкая деревня, возвращение в ХалонгРыбацкая деревня, возвращение в ХалонгРыбацкая деревня, возвращение в ХалонгРыбацкая деревня, возвращение в Халонг

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание на борту
  • Трансфер от отеля до порта и обратно
  • Входные билеты по программе
  • Мастер-класс
  • Йога или тай-чи
Что не входит в цену
  • Перелёт до Вьетнама и обратно
  • Остальное питание и напитки
  • Дополнительные экскурсии
  • Ранний заезд и поздний выезд
  • Катание на байдарках
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Ханое, 8:00
Завершение: Ваш отель в Ханое, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — ваш гид в Ханое
Провела экскурсии для 415 туристов
Живу в Ханое с 2015 года и до сих пор продолжаю его открывать. Экскурсии и поездки — способ делиться тем, что по-настоящему нравится. Хочется показать не только Старый квартал, но и
читать дальше

другие районы, где живёт настоящий Ханой. Расскажу про традиции, еду, повседневную жизнь — всё, что помогает почувствовать город изнутри. А если хочется увидеть больше, с удовольствием организую поездку в бухту Халонг — одно из самых красивых мест Вьетнама. Почему этим занимаюсь? Потому что верю: путешествие — это не только про места, но и про чувства, впечатления и атмосферу. И если после нашей встречи вы увезёте с собой частичку Вьетнама в сердце — значит, всё было не зря.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

С
Сергей
21 мая 2025
Все очень понравилось, было организованно на высшем уровне! Трансфер, питание, отели, поездка прошла идеально для нас!
Среди персонала к сожалению не было русскоговорящих, нам повезло, что у меня есть знания английского языка)

