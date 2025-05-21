Откройте для себя магию залива Халонг на трёхпалубном 5-звёздочном лайнере. Вы погрузитесь в атмосферу этого уникального природного чуда: живописные карстовые острова, загадочные пещеры, плавучие рыбацкие деревни и купание в кристально чистой воде. Изысканная кухня и комфортабельные каюты подарят вам истинное наслаждение.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Погода северного Вьетнама делится на четыре сезона. Если ваша поездка планируется зимой, а особенно в феврале, будьте готовы взять с собой теплые джемперы и непродуваемые куртки. Температура может опуститься до 15 градусов, а вода в это время около 18 градусов. Купание возможно в любое время года — всё зависит от вашего желания! Красоты от этого меньше не становятся, пейзажи всё так же прекрасны, а вторая палуба нашего корабля застеклена. Самые жаркие месяцы — летние, температура поднимается до 35 градусов.

Программа круиза может меняться в зависимости от сезона и погоды, но обязательные пункты: посещение пещеры, плавание на байдарках (за доплату), уникальный дикий пляж, мастер-класс по приготовлению спринг-роллов, йога или тай-чи на верхней палубе.

Пришлите, пожалуйста, организатору следующие данные:

- Адрес в Ханое

- Копии (фото) паспортов

- Ограничения/предпочтения по питанию

- Каюта: с одной большой кроватью или 2 раздельные