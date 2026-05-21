Безопасный и надёжный частный трансфер из Хошимина или аэропорта SGN прямо в ваш отель в Кантхо.
Вы выбираете удобное время отправления и путешествуете в спокойной обстановке на лицензированном автомобиле.
Вы выбираете удобное время отправления и путешествуете в спокойной обстановке на лицензированном автомобиле.
Описание трансферКомфортный трансфер в Кантхо Воспользуйтесь частным трансфером в одну сторону между Хошимином или аэропортом SGN и вашим отелем в городе Кантхо. Такой формат поездки обеспечивает спокойствие в дороге и позволяет выбрать удобное время отправления. Встреча и сопровождение Ваш водитель приедет с табличкой с вашим именем, встретит вас и поможет с багажом. После этого он проводит вас к личному автомобилю, чтобы поездка прошла максимально комфортно. Заказывая трансфер в Mui Ne Private Car, вы можете быть уверены в выгодных условиях и качественном обслуживании. Все автомобили тщательно отобраны и имеют необходимые лицензии, что делает поездку безопасной и надёжной. Важная информация:
- Если водителю приходится ждать дольше разрешенного времени, взимается дополнительная плата в размере 100 000 донгов в час.
- Детские кресла недоступны.
- Домашние животные не допускаются.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в одну сторону
- Автомобиль с кондиционером
- Платные дороги
- Встреча с табличкой с вашим именем
- Бесплатное ожидание до 90 минут при встрече в аэропорту
- Бесплатное ожидание до 30 минут при встрече не в аэропорту
Что не входит в цену
- Доплата за ночной забор (с 23:00 до 05:59)
- Страховка и прочие личные расходы
- Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или аэропорт
Завершение: Кантхо
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Если водителю приходится ждать дольше разрешенного времени, взимается дополнительная плата в размере 100 000 донгов в час
- Детские кресла недоступны
- Домашние животные не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хошимина
Похожие экскурсии на «Частный трансфер из аэропорта Хошимина или центра в Кантхо»
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Хошимин
Начните своё путешествие в Хошимин с комфортом и без стресса благодаря нашему индивидуальному трансферу из аэропорта с англоговорящим водителем
Начало: Международный аэропорт Таншоннят (Хошимин)
Завтра в 00:00
23 мая в 00:00
$31 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Хошимина в Муйне
Начните отпуск с комфорта: трансфер из Хошимина в Муйне без остановок. Встреча в аэропорту или отеле, поездка на авто с кондиционером
26 мая в 00:30
27 мая в 00:30
$94 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Хошимина в город
Добраться до отеля или другого места города с комфортом
Начало: В аэропорту города Хошимин
23 мая в 07:00
24 мая в 07:00
$55 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
23 мая в 08:00
от $100 за человека
$63 за экскурсию