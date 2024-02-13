В 76 км от центра города Хошимина располагаются туннели Ку Чи — сеть подземных сооружений общей длиной более 200 км в трех уровнях под землей.
Эти туннели были прорыты руками местных жителей в период с середины 40-х по середину 60-х годов прошлого века.
Трудно представить, что во время войны в этих туннелях жили и сражались с американцами около 17 000 партизан.
Эти туннели были прорыты руками местных жителей в период с середины 40-х по середину 60-х годов прошлого века.
Трудно представить, что во время войны в этих туннелях жили и сражались с американцами около 17 000 партизан.
Описание экскурсииКомплекс туннелей — это по сути своей огромный автономный город. В начале экскурсии мы посмотрим черно-белый фильм, снятый в этих местах в 1967 году. Далее попробуем обнаружить потайные ходы, ведущие к центру туннелей и попробуем пройти под землей небольшой участок, правда уже специально расширенный для туристов. Посетим полевой госпиталь, оружейную мастерскую, попробуем то, что ели во время войны партизаны. А также побываем на стрельбище, где желающие смогут пострелять из стрелкового оружия.
Ежедневно в 7:00, 8:00, 10:00, 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты.
Что не входит в цену
- Патроны на стрельбище
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Завершение: В том же месте где, и начало экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00, 8:00, 10:00, 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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