Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В 76 км от центра города Хошимина располагаются туннели Ку Чи — сеть подземных сооружений общей длиной более 200 км в трех уровнях под землей.



Эти туннели были прорыты руками местных жителей в период с середины 40-х по середину 60-х годов прошлого века.



Трудно представить, что во время войны в этих туннелях жили и сражались с американцами около 17 000 партизан. 5 2 оценки

Ирина Ваш гид в Хошимине Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $200 за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 5 часов 1-2 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Комплекс туннелей — это по сути своей огромный автономный город. В начале экскурсии мы посмотрим черно-белый фильм, снятый в этих местах в 1967 году. Далее попробуем обнаружить потайные ходы, ведущие к центру туннелей и попробуем пройти под землей небольшой участок, правда уже специально расширенный для туристов. Посетим полевой госпиталь, оружейную мастерскую, попробуем то, что ели во время войны партизаны. А также побываем на стрельбище, где желающие смогут пострелять из стрелкового оружия.

Ежедневно в 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Транспорт

Входные билеты. Что не входит в цену Патроны на стрельбище

Личные расходы. Где начинаем и завершаем? Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ Завершение: В том же месте где, и начало экскурсии Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.