Эта экскурсия понравится тем, кто интересуется военной историей и хочет глубже понять прошлое современного Вьетнама. Вы узнаете, как жили люди в условиях многолетнего противостояния.
Услышите о повседневной жизни партизан, их быте и способности приспосабливаться к самым сложным обстоятельствам.
Услышите о повседневной жизни партизан, их быте и способности приспосабливаться к самым сложным обстоятельствам.
Описание экскурсии
9:00 — отправление в район Кути, где расположен знаменитый туннельный комплекс.
10:30 — начало экскурсии по туннелям Кути.
Сначала вы посмотрите документальный фильм «Партизаны Кути», снятый в этих местах во время войны.
Затем посетите территорию комплекса, где сохранились:
- подземные туннели;
- полевая кухня;
- медпункт;
- оружейная мастерская;
- стрельбище;
- образцы американской военной техники;
- другие объекты времён войны.
Также вы сможете спуститься в туннель и пройти по одному из его участков — на 20, 40 или 60 метров.
В завершение экскурсии предусмотрена дегустация традиционного партизанского пайка.
Вы узнаете:
- Почему жители региона начали строить подземные туннели и как постепенно расширяли эту систему.
- Какими инструментами и методами создавались туннели на протяжении почти 20 лет.
- Как была устроена повседневная жизнь партизан под землёй.
- Какие способы использовали американские военные для поиска и уничтожения туннелей.
- Какую роль туннельный комплекс Кути сыграл во время Вьетнамской войны.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и входные билеты
- Дополнительно по желанию оплачиваются патроны на стрельбище и обед в кафе
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$99
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 2693 туристов
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
Входит в следующие категории Хошимина
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