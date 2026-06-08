Эта экскурсия понравится тем, кто интересуется военной историей и хочет глубже понять прошлое современного Вьетнама. Вы узнаете, как жили люди в условиях многолетнего противостояния. Услышите о повседневной жизни партизан, их быте и способности приспосабливаться к самым сложным обстоятельствам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:00 — отправление в район Кути, где расположен знаменитый туннельный комплекс.

10:30 — начало экскурсии по туннелям Кути.

Сначала вы посмотрите документальный фильм «Партизаны Кути», снятый в этих местах во время войны.

Затем посетите территорию комплекса, где сохранились:

подземные туннели;

полевая кухня;

медпункт;

оружейная мастерская;

стрельбище;

образцы американской военной техники;

другие объекты времён войны.

Также вы сможете спуститься в туннель и пройти по одному из его участков — на 20, 40 или 60 метров.

В завершение экскурсии предусмотрена дегустация традиционного партизанского пайка.

Вы узнаете:

Почему жители региона начали строить подземные туннели и как постепенно расширяли эту систему.

Какими инструментами и методами создавались туннели на протяжении почти 20 лет.

Как была устроена повседневная жизнь партизан под землёй.

Какие способы использовали американские военные для поиска и уничтожения туннелей.

Какую роль туннельный комплекс Кути сыграл во время Вьетнамской войны.

Организационные детали