Военные экскурсии в Хошимине

Найдено 4 экскурсии в категории «Военные» в Хошимине на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Как все происходило на самом деле - экскурсия в места сражений Вьетнамской войны
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
Прикоснуться к реальности, в которой жили местные партизаны в течение 20 лет
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 140 за всё до 10 чел.
Экскурсия в партизанские туннели Кучи
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Экскурсия в партизанские туннели Кучи
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 12ч
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$160 за всё до 2 чел.
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Прокатиться на лодке по дельте Меконга и пройти по партизанским туннелям времён Вьетнамской войны
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 610 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 мая 2024
    Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
    Очень необычное место и очень интересно было увидеть своими глазами - как строили туннели, какими ловушками защищались и как эти
    читать дальше

    ловушки работали, как при отсутствии орудий в ход шли любые ресурсы. Сами туннели, конечно, впечатляют - 40 м «прогулки» хватает, чтобы оценить их размер:) Доброжелательный гид, идеальная комфортная организация. Спасибо за экскурсию!

  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Потрясающая экскурсия. Проводил гид, у которого родители были партизанами и жили в этих туннелях. Хорошее знание русского языка, знание темы и любовь к своей истории - это наш гид. Получили впечатления, эмоции и удивительную историю. Рекомендую
  • В
    Виктория
    1 мая 2024
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Нам с супругом экскурсия понравилась. Из плюсов: - автомобиль с кондиционером, вдвоём на заднем сиденье комфортно, - русскоговорящий гид, который вручил нам
    читать дальше

    в начале поездки по бутылочке с водой. Для нас экскурсию проводил Виктор, прекрасно говорящий по-русски, со знанием песен и поговорок, благодаря чему получается живой и насыщенный разговор. Рассказал многое не только о войне, но и в целом об истории Вьетнама - очень интересно! Ещё раз отдельное спасибо! - сама локация стоит того, чтобы её посетить. Вы окажетесь именно там, где происходили важные события 20 века. - если ехать из Хошимина, то экскурсия занимает первую половину дня, можно выехать не очень рано, предварительно выспавшись, и вторая половина дня останется в вашем распоряжении. Минусов мы не обнаружили. В общем, как видно из отзыва, мы довольны, спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Военные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
  2. Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
  3. Экскурсия в партизанские туннели Кучи
  4. Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Военные" можно забронировать 4 экскурсии от 140 до 610. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Военные», 25 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам