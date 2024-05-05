1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Как все происходило на самом деле - экскурсия в места сражений Вьетнамской войны
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
Прикоснуться к реальности, в которой жили местные партизаны в течение 20 лет
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от €140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в партизанские туннели Кучи
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 12ч
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Прокатиться на лодке по дельте Меконга и пройти по партизанским туннелям времён Вьетнамской войны
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €610 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 мая 2024Очень необычное место и очень интересно было увидеть своими глазами - как строили туннели, какими ловушками защищались и как эти
- ННаталья3 мая 2024Потрясающая экскурсия. Проводил гид, у которого родители были партизанами и жили в этих туннелях. Хорошее знание русского языка, знание темы и любовь к своей истории - это наш гид. Получили впечатления, эмоции и удивительную историю. Рекомендую
- ВВиктория1 мая 2024Нам с супругом экскурсия понравилась. Из плюсов: - автомобиль с кондиционером, вдвоём на заднем сиденье комфортно, - русскоговорящий гид, который вручил нам
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Военные»
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