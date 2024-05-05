за всё до 10 чел.

от € 150 за всё до 10 чел.

Как все происходило на самом деле - экскурсия в места сражений Вьетнамской войны

за всё до 10 чел.

от € 140 за всё до 10 чел.

Прикоснуться к реальности, в которой жили местные партизаны в течение 20 лет

Индивидуальная

5 часов 2 отзыва

Экскурсия в партизанские туннели Кучи Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ

Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 12ч