Катя Ч. проводит ещё 6 экскурсий

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Индивидуальная экскурсия по дельте реки Меконг

Катя Ч.
Катя Ч. – Гид из Хошимина
Посещение живописного юга Вьетнама будет не полным без прогулки по каналам его реки, укрытым джунглями.

Вас приветствует индивидуальный русскоговорящий гид, проживший во Вьетнаме более 10 лет.

За время семичасовой экскурсии 🧭 вы увидите город 🏙️ Михто, проплывёте по дельте реки Меконг, заглянете в деревню и насладитесь местной кухней.

Завершится экскурсия ⛳ посещением самого большого в стране серпентария.
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Индивидуальная экскурсия по дельте реки Меконг
Экскурсия в дельту Меконга — одна из самых увлекательных и познавательных экскурсий на юге Вьетнама. Вместо дорог в дельте традиционно используются каналы, а самый распространенный вид транспорта — лодки-сампаны.
По прибытии в город 🏙️ Митхо вы пересядете на лодку, которая доставит вас на противоположный берег реки Меконг, далее вы совершите прогулку 👣 по рукавам и притокам Меконга, переход через джунгли, познакомитесь с жизнью местного населения, ремесленным производством: процессом изготовления конфет из кокоса, меда, рисовых лепешек, сувенирных изделий из кокосового дерева, посетите фруктовые сады, где сможете попробовать местные фрукты 🍉, а также насладиться самобытной фольклорной музыкой и пением. Далее вас ждет обед, приготовленный из местного деликатеса — рыбы «ухо слона», на островке, а на обратном пути — осмотр знаменитой фермы где разводят змей, и имеется самый богатый серпентарий во Вьетнаме.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с клиентом

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Катя Ч.
Катя Ч.
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