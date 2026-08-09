Катя Ч. проводит ещё 6 экскурсий

Посещение живописного юга Вьетнама будет не полным без прогулки по каналам его реки, укрытым джунглями. Вас приветствует индивидуальный русскоговорящий гид, проживший во Вьетнаме более 10 лет.
За время семичасовой экскурсии вы увидите город Михто, проплывёте по дельте реки Меконг, заглянете в деревню и насладитесь местной кухней. Завершится экскурсия посещением самого большого в стране серпентария.
За время семичасовой экскурсии вы увидите город Михто, проплывёте по дельте реки Меконг, заглянете в деревню и насладитесь местной кухней. Завершится экскурсия посещением самого большого в стране серпентария.
Описание экскурсииЭкскурсия в дельту Меконга — одна из самых увлекательных и познавательных экскурсий на юге Вьетнама. Вместо дорог в дельте традиционно используются каналы, а самый распространенный вид транспорта — лодки-сампаны. По прибытии в город Митхо вы пересядете на лодку, которая доставит вас на противоположный берег реки Меконг, далее вы совершите прогулку по рукавам и притокам Меконга, переход через джунгли, познакомитесь с жизнью местного населения, ремесленным производством: процессом изготовления конфет из кокоса, меда, рисовых лепешек, сувенирных изделий из кокосового дерева, посетите фруктовые сады, где сможете попробовать местные фрукты, а также насладиться самобытной фольклорной музыкой и пением. Далее вас ждет обед, приготовленный из местного деликатеса — рыбы «ухо слона», на островке, а на обратном пути — осмотр знаменитой фермы где разводят змей, и имеется самый богатый серпентарий во Вьетнаме.
по договоренности с клиентом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности с клиентом
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хошимина
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