Катя Ч. проводит ещё 6 экскурсий

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Посещение живописного юга Вьетнама будет не полным без прогулки по каналам его реки, укрытым джунглями. Вас приветствует индивидуальный русскоговорящий гид, проживший во Вьетнаме более 10 лет.



За время семичасовой экскурсии вы увидите город Михто, проплывёте по дельте реки Меконг, заглянете в деревню и насладитесь местной кухней. Завершится экскурсия посещением самого большого в стране серпентария.

Екатерина Ваш гид в Хошимине Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $270 за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 7 часов 1-2 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Экскурсия в дельту Меконга — одна из самых увлекательных и познавательных экскурсий на юге Вьетнама. Вместо дорог в дельте традиционно используются каналы, а самый распространенный вид транспорта — лодки-сампаны. По прибытии в город Митхо вы пересядете на лодку, которая доставит вас на противоположный берег реки Меконг, далее вы совершите прогулку по рукавам и притокам Меконга, переход через джунгли, познакомитесь с жизнью местного населения, ремесленным производством: процессом изготовления конфет из кокоса, меда, рисовых лепешек, сувенирных изделий из кокосового дерева, посетите фруктовые сады, где сможете попробовать местные фрукты, а также насладиться самобытной фольклорной музыкой и пением. Далее вас ждет обед, приготовленный из местного деликатеса — рыбы «ухо слона», на островке, а на обратном пути — осмотр знаменитой фермы где разводят змей, и имеется самый богатый серпентарий во Вьетнаме.

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