Катя Ч. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в дельту Меконга — одна из самых увлекательных и познавательных экскурсий на юге Вьетнама. Вместо дорог в дельте традиционно используются каналы, а самый распространенный вид транспорта — лодки-сампаны.

По прибытии в город 🏙️ Митхо вы пересядете на лодку, которая доставит вас на противоположный берег реки Меконг, далее вы совершите прогулку 👣 по рукавам и притокам Меконга, переход через джунгли, познакомитесь с жизнью местного населения, ремесленным производством: процессом изготовления конфет из кокоса, меда, рисовых лепешек, сувенирных изделий из кокосового дерева, посетите фруктовые сады, где сможете попробовать местные фрукты 🍉, а также насладиться самобытной фольклорной музыкой и пением. Далее вас ждет обед, приготовленный из местного деликатеса — рыбы «ухо слона», на островке, а на обратном пути — осмотр знаменитой фермы где разводят змей, и имеется самый богатый серпентарий во Вьетнаме.