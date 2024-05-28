Музеи и искусство Хошимина

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Хошимине на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Сайгон
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
«В начале экскурсии вы посетите Музей военной истории, посвященный вьетнамско-американской войне, или Исторический музей, повествующий о длинной и сложной судьбе города и страны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 100 за всё до 10 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: По вашему адресу в центре Хошимина
«Вьетнамцы, относящиеся к смерти философски, представляют в музее для осмотра весьма резкие и шокирующие документы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 100 за всё до 10 чел.
Знакомство с Хошимином
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Хошимину: исторические памятники и культура
Погрузитесь в атмосферу Хошимина, где вас ждут впечатляющие памятники и увлекательные истории
«Вас ждут потрясающие памятники азиатской и европейской архитектуры: колоритные буддистские храмы и соборы, парки и музеи»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 111 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    KESTUTIS
    28 мая 2024
    Многоликий Сайгон
    Всё было отлично. Гид Quang Nguen супер
  • Ю
    Юрий
    21 мая 2024
    Многоликий Сайгон
    Было интересно, но очень много информации. особенно по буддизму, поэтому многое выветрилось.
  • В
    Вадим
    23 апреля 2024
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Великолепная организация, содержательно и очень интересно!
  • О
    Оксана
    1 апреля 2024
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Брали обзорную экскурсию 2 взрослых+2 детей(8 и 4 года). Всё достопримечательности находятся в центре. Гид интересно рассказывала, очень культурная, деликатная женщина. Экскурсию советую, тк даже если быть без гида в этих местах, то не так интересно
  • B
    Boris
    19 марта 2024
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Заказывали у Тимура 2 экскурсии, одна городская по Сайгону, другая прогулка по каналам. Гиды оказались с очень богатым русским языком, а так же знаниями истории. В целом остались очень довольны, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Музеи»

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  3. Знакомство с Хошимином
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 111. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 93 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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