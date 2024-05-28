K KESTUTIS Многоликий Сайгон Всё было отлично. Гид Quang Nguen супер

Ю Юрий Многоликий Сайгон Было интересно, но очень много информации. особенно по буддизму, поэтому многое выветрилось.

В Вадим 4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину Великолепная организация, содержательно и очень интересно!

О Оксана 4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину Брали обзорную экскурсию 2 взрослых+2 детей(8 и 4 года). Всё достопримечательности находятся в центре. Гид интересно рассказывала, очень культурная, деликатная женщина. Экскурсию советую, тк даже если быть без гида в этих местах, то не так интересно