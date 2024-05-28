1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
«В начале экскурсии вы посетите Музей военной истории, посвященный вьетнамско-американской войне, или Исторический музей, повествующий о длинной и сложной судьбе города и страны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: По вашему адресу в центре Хошимина
«Вьетнамцы, относящиеся к смерти философски, представляют в музее для осмотра весьма резкие и шокирующие документы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Хошимину: исторические памятники и культура
Погрузитесь в атмосферу Хошимина, где вас ждут впечатляющие памятники и увлекательные истории
«Вас ждут потрясающие памятники азиатской и европейской архитектуры: колоритные буддистские храмы и соборы, парки и музеи»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €111 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKESTUTIS28 мая 2024Всё было отлично. Гид Quang Nguen супер
- ЮЮрий21 мая 2024Было интересно, но очень много информации. особенно по буддизму, поэтому многое выветрилось.
- ВВадим23 апреля 2024Великолепная организация, содержательно и очень интересно!
- ООксана1 апреля 2024Брали обзорную экскурсию 2 взрослых+2 детей(8 и 4 года). Всё достопримечательности находятся в центре. Гид интересно рассказывала, очень культурная, деликатная женщина. Экскурсию советую, тк даже если быть без гида в этих местах, то не так интересно
- BBoris19 марта 2024Заказывали у Тимура 2 экскурсии, одна городская по Сайгону, другая прогулка по каналам. Гиды оказались с очень богатым русским языком, а так же знаниями истории. В целом остались очень довольны, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
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