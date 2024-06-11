Приглашаем познакомиться с Хошимином в комфортном экспресс-формате! Это идеальный вариант для тех, кто ненадолго в городе или не любит длинные экскурсии.
Вы проедете по историческому центру и современным районам, делая фотостопы
Вы проедете по историческому центру и современным районам, делая фотостопы
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное передвижение на авто
- 🏙 Быстрое знакомство с городом
- 📸 Фотостопы в ключевых местах
- 🏛 Исторические и современные районы
- 🕰 Экономия времени
Что можно увидеть
- Дворец Воссоединения
- Старинные здания почтамта
- Театр
- Мэрия
- Отели
- Собор Нотр-Дам де Сайгон
- Рынок Бен Тхань
- Оптовый рынок Чайнатауна
- Живописный парк
- Главная улица города
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите визитные карточки Хошимина:
- Дворец Воссоединения
- Старинные здания почтамта, театра, мэрии и отелей
- Собор Нотр-Дам де Сайгон
- Рынок Бен Тхань и оптовый рынок Чайнатауна
- Живописный парк и главную улицу города
Затем под водами реки Сайгон мы проедем по самому длинному туннелю Юго-Восточной Азии и попадём в современные районы. Потом по новому вантовому мосту вернёмся в историческую часть.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Starex
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По запросу мы можем провести экскурсию для большего количества людей. Стоимость и детали уточняйте в личных сообщениях.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 941 туриста
Меня зовут Ирина. Я живу в городе Хошимине c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас, вместе со своими вьетнамскимиЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хошимина
Похожие экскурсии из Хошимина
Индивидуальная
3 часа
Чайнатаун в Хошимине: путешествие по китайскому наследию
Погрузитесь в атмосферу китайского квартала Хошимина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: По вашему адресу в центре Хошимина
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по исторической части Хошимина: колониальное наследие и современные чудеса
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от €90 за всё до 4 чел.