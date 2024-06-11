Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто

Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Приглашаем познакомиться с Хошимином в комфортном экспресс-формате! Это идеальный вариант для тех, кто ненадолго в городе или не любит длинные экскурсии.

Вы проедете по историческому центру и современным районам, делая фотостопы
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в самых интересных местах. Узнаете нескучные факты о городе и получите представление об его архитектуре.

Вас ждут визитные карточки Хошимина: Дворец Воссоединения, старинные здания почтамта, театра, мэрии и отелей, собор Нотр-Дам де Сайгон, рынок Бен Тхань и оптовый рынок Чайнатауна, живописный парк и главная улица города.

Затем под водами реки Сайгон вы проедете по самому длинному туннелю Юго-Восточной Азии и попадёте в современные районы. Потом по новому вантовому мосту вернётесь в историческую часть. Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Starex. Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды. По запросу возможна экскурсия для большего количества людей. Стоимость и детали уточняйте в личных сообщениях

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Комфортное передвижение на авто
  2. 🏙 Быстрое знакомство с городом
  3. 📸 Фотостопы в ключевых местах
  4. 🏛 Исторические и современные районы
  5. 🕰 Экономия времени

Что можно увидеть

  • Дворец Воссоединения
  • Старинные здания почтамта
  • Театр
  • Мэрия
  • Отели
  • Собор Нотр-Дам де Сайгон
  • Рынок Бен Тхань
  • Оптовый рынок Чайнатауна
  • Живописный парк
  • Главная улица города
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите визитные карточки Хошимина:

  • Дворец Воссоединения
  • Старинные здания почтамта, театра, мэрии и отелей
  • Собор Нотр-Дам де Сайгон
  • Рынок Бен Тхань и оптовый рынок Чайнатауна
  • Живописный парк и главную улицу города

Затем под водами реки Сайгон мы проедем по самому длинному туннелю Юго-Восточной Азии и попадём в современные районы. Потом по новому вантовому мосту вернёмся в историческую часть.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Starex
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу мы можем провести экскурсию для большего количества людей. Стоимость и детали уточняйте в личных сообщениях.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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