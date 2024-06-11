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в самых интересных местах. Узнаете нескучные факты о городе и получите представление об его архитектуре.



Вас ждут визитные карточки Хошимина: Дворец Воссоединения, старинные здания почтамта, театра, мэрии и отелей, собор Нотр-Дам де Сайгон, рынок Бен Тхань и оптовый рынок Чайнатауна, живописный парк и главная улица города.



Затем под водами реки Сайгон вы проедете по самому длинному туннелю Юго-Восточной Азии и попадёте в современные районы. Потом по новому вантовому мосту вернётесь в историческую часть. Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Starex. Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды. По запросу возможна экскурсия для большего количества людей. Стоимость и детали уточняйте в личных сообщениях