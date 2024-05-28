за всё до 10 чел.

от € 100 за всё до 10 чел.

Начало: В отеле в центре города

за всё до 10 чел.

от € 200 за всё до 10 чел.

Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам

за всё до 10 чел.

от € 200 за всё до 10 чел.

Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое

за всё до 10 чел.

от € 150 за всё до 10 чел.

Как все происходило на самом деле - экскурсия в места сражений Вьетнамской войны

за всё до 10 чел.

от € 200 за всё до 10 чел.

Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1

Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое

за всё до 4 чел.

от € 150 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в атмосферу китайского квартала Хошимина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю

за всё до 10 чел.

от € 250 за всё до 10 чел.

Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат

за всё до 10 чел.

от € 100 за всё до 10 чел.

Начало: По вашему адресу в центре Хошимина

История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем

за всё до 10 чел.

от € 140 за всё до 10 чел.

Прикоснуться к реальности, в которой жили местные партизаны в течение 20 лет

🚗 На машине

Индивидуальная

4 часа 1 отзыв

Увлекательная обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле Погрузитесь в атмосферу Хошимина с комфортом автомобиля, посещая его знаковые места и памятники в течение 4 часов Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ

Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 18ч