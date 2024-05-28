Экскурсии по Хошимину на машине с гидом

Найдено 16 экскурсий в категории «На машине» в Хошимине на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Сайгон
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 100 за всё до 10 чел.
Экскурсия по дельте реки Меконг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 200 за всё до 10 чел.
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 200 за всё до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Как все происходило на самом деле - экскурсия в места сражений Вьетнамской войны
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Путешествие по дельте Меконга: плавучие рынки и традиции Хошимина
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 200 за всё до 10 чел.
Чайнатаун - уголок Китая в Хошимине
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Чайнатаун в Хошимине: путешествие по китайскому наследию
Погрузитесь в атмосферу китайского квартала Хошимина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 150 за всё до 4 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Экспедиция в мангровые джунгли Хошимина: встреча с дикой природой
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 250 за всё до 10 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: По вашему адресу в центре Хошимина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 100 за всё до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
Прикоснуться к реальности, в которой жили местные партизаны в течение 20 лет
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 140 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Увлекательная обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с комфортом автомобиля, посещая его знаковые места и памятники в течение 4 часов
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 18ч
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
$100 за всё до 2 чел.
Знакомство с Хошимином
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Хошимину: исторические памятники и культура
Погрузитесь в атмосферу Хошимина, где вас ждут впечатляющие памятники и увлекательные истории
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 111 за всё до 10 чел.
Парки и смотровые площадки Хошимина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Парки и смотровые площадки Хошимина: путеводитель по зелёным оазисам
Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 180 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Хошимина
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из аэропорта Хошимина для путешественников
После долгого полета дорога в отель может быть приятной частью вашего путешествия. Выберите индивидуальный трансфер для максимального удобства
Начало: В аэропорту
10 июня в 19:00
11 июня в 08:00
50 за всё до 6 чел.
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Прокатиться на лодке по дельте Меконга и пройти по партизанским туннелям времён Вьетнамской войны
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 610 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Хошимине
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Хошимине
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Хошимина и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе в пути
Завтра в 16:00
10 июня в 00:00
53 за всё до 3 чел.
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 80 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    KESTUTIS
    28 мая 2024
    Многоликий Сайгон
    Всё было отлично. Гид Quang Nguen супер
  • K
    KESTUTIS
    28 мая 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Всё было отлично. Гид Thanh Lan Nguyen супер
  • Ю
    Юрий
    21 мая 2024
    Многоликий Сайгон
    Было интересно, но очень много информации. особенно по буддизму, поэтому многое выветрилось.
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Отличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множество. Прекрасная гид
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    Лан рассказала нам очень много о Вьетнаме, выбрала маршрут так, чтобы не попасть в большие скопления туристов, очень приятная в общении. Спасибо!

    Отличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множество
  • А
    Александра
    5 мая 2024
    Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
    Очень необычное место и очень интересно было увидеть своими глазами - как строили туннели, какими ловушками защищались и как эти
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    ловушки работали, как при отсутствии орудий в ход шли любые ресурсы. Сами туннели, конечно, впечатляют - 40 м «прогулки» хватает, чтобы оценить их размер:) Доброжелательный гид, идеальная комфортная организация. Спасибо за экскурсию!

  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Потрясающая экскурсия. Проводил гид, у которого родители были партизанами и жили в этих туннелях. Хорошее знание русского языка, знание темы и любовь к своей истории - это наш гид. Получили впечатления, эмоции и удивительную историю. Рекомендую
  • В
    Виктория
    1 мая 2024
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Нам с супругом экскурсия понравилась. Из плюсов: - автомобиль с кондиционером, вдвоём на заднем сиденье комфортно, - русскоговорящий гид, который вручил нам
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    в начале поездки по бутылочке с водой. Для нас экскурсию проводил Виктор, прекрасно говорящий по-русски, со знанием песен и поговорок, благодаря чему получается живой и насыщенный разговор. Рассказал многое не только о войне, но и в целом об истории Вьетнама - очень интересно! Ещё раз отдельное спасибо! - сама локация стоит того, чтобы её посетить. Вы окажетесь именно там, где происходили важные события 20 века. - если ехать из Хошимина, то экскурсия занимает первую половину дня, можно выехать не очень рано, предварительно выспавшись, и вторая половина дня останется в вашем распоряжении. Минусов мы не обнаружили. В общем, как видно из отзыва, мы довольны, спасибо)

  • В
    Вадим
    23 апреля 2024
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Великолепная организация, содержательно и очень интересно!
  • Ю
    Юля
    14 апреля 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые из них прям с
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    дерева), интересно посмотреть на производство сладостей из кокоса и попробовать их. Забавно прокатится по речушке впадающей в Меконг на плоскодонной лодочке.

    Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые
  • K
    Kristina
    12 апреля 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Экскурсия организована хорошо. Нас забрали из отеля в центре Сайгона. Дорога до дельты заняла около двух часов в комфортном автомобиле.
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    Гид прекрасно говорил на русском. Мог ответить на любые вопросы. В целом нам понравилось. Из минусов- мы плотно позавтракали, потом нас поили чаем с дегустацией меда, потом дегустировали фрукты и кокосовые конфеты. К тому моменту как нужно было ехать в ресторан на обед мы были совершено не голодны, поэтому отменили обед и раньше вернулись в город. Ну и что нужно понимать, что место очень туристическое и сильно коммерциализированно.

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "На машине" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 50 до 610. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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