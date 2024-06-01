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в начале поездки по бутылочке с водой. Для нас экскурсию проводил Виктор, прекрасно говорящий по-русски, со знанием песен и поговорок, благодаря чему получается живой и насыщенный разговор. Рассказал многое не только о войне, но и в целом об истории Вьетнама - очень интересно! Ещё раз отдельное спасибо! - сама локация стоит того, чтобы её посетить. Вы окажетесь именно там, где происходили важные события 20 века. - если ехать из Хошимина, то экскурсия занимает первую половину дня, можно выехать не очень рано, предварительно выспавшись, и вторая половина дня останется в вашем распоряжении. Минусов мы не обнаружили. В общем, как видно из отзыва, мы довольны, спасибо)