2.5 часа
Билет на борт
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$110 за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Чудесное путешествие по Хошимину
Познакомиться с культурой, искусством и кухней самого большого города во Вьетнаме
Начало: В центре города
Завтра в 15:30
29 окт в 15:30
от $256 за всё до 2 чел.
3 часа
Водная прогулка
Вечерняя водная прогулка по Сайгону
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь ужином на борту корабля, плывущего по живописной реке Сайгон в Хошимине
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день с 19ч
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 июля 2024Вечерний круиз был замечательный! Отличное место столика на кораблике, великолепные виды ночного Хошимина. Гид сопровождал наше путешествие интересным рассказом! Все понравилось 👍
- ССтепан4 марта 2024Отличное времяпровождение! Только положительные эмоции! Рекомендую.
- ЕЕвгений30 января 2024Мне понравилось, но я был один, скучновато. В целом приятная прогулка было, но быстро кончилась.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Ночные»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в октябре 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 256. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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