Новогодний ретрит-девичник с психологом в Муйне: тропики, практики и женская поддержка
Отдохнуть в отеле 5*, погадать на Рождество, пройти трансформационную игру, арт - и маскотерапию
Вместо холода — ласковое солнце и бесконечный пляж под пальмами, вместо кухонной суеты — тёплая компания подруг, поддержка психолога и ритуалы, которые помогут обрести вдохновение, внутреннюю силу и новую себя.
поселимся в шикарном отеле с 5 бассейнами, панорамными террасами и ресторанами, видовыми делюкс-номерами, где включены завтраки и ужины.
В программе много девичьих радостей: женские круги, телесные практики, арт- и маскотерапия, трансформационная игра.
Новый год мы встретим у моря с шампанским, фейерверками, танцами, а в Рождество заглянем в будущее с помощью Таро.
А также отыщем статую лежащего Будды посреди джунглей, погуляем по Красным дюнам и отдохнём с французским флёром в Далате. Словом, никакой рутины — только релакс, положительные эмоции и полное ощущение свободы.
Описание тура
Организационные детали
Дадим рекомендации по авиабилетам.
Питание. Включены завтраки (шведский стол, континентальные или азиатские блюда) и ужины (тайские, вьетнамские, международные, вегетарианские, халяльные и веганские блюда), кроме 1 ужина в Далате. Остальное питание оплачивается отдельно. Информация о праздничном новогоднем ужине появится ближе к поездке.
Транспорт. Минивэн.
Возраст участников. 10+.
Виза. Гражданам России не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий, все активности по желанию. Много прогулок в Далате, лестница к статуе Будды, остальное время релакс.
Программа тура по дням
1 день
Заселение, женский круг
Встретим вас у аэропорта, доставим в отель. Вечером — открывающий женский круг: знакомство, настрой на путешествие, первые практики на соединение с телом.
2 день
Практики, маскотерапия, празднование Нового года
Утром отдохнём, проведём лёгкие практики. Днём устроим маскотерапию: изготовим маски уходящего и наступающего годов. Вечером соберёмся на праздничный ужин и встретим Новый год у моря с шампанским, фейерверками, танцами и ритуалом с масками.
3 день
Свободный день
Время для восстановления и отдыха.
4 день
Практика, храм Будды
Утром состоится практика дыхания и силы. Затем по канатной дороге поднимемся к храму лежащего Будды на горе Таку — священному пространству тишины посреди джунглей.
5 день
Далат: озеро Суан Хыонг, французские виллы и кофейни
Утром поедем в Далат. Впереди — первая встреча с маленькой Францией: прогулка по озеру Суан Хыонг, осмотр европейских вилл и уютных кофеен.
6 день
Далат: водопад, винодельни, цветочные рынки
Продолжим знакомство с Далатом — городом вечной весны. Погуляем по улочкам и объедем винодельни, цветочные рынки, водопад. Вечером вернёмся в Муйне.
7 день
Практика, пляжный отдых
Утренняя практика, а потом полный релакс. С желающими проведём мастер-классы и арт-практики.
8 день
Женский круг, трансформационная игра
Сегодня проведём женский круг и игру «Переходы» на проживание архетипов и осознание внутренней силы. Далее — самостоятельный отдых.
9 день
Рождественские гадания
День по вашему желанию — активности или релакс. А вечером устроим настоящее Рождество с гаданиями на Таро и другими ритуалами.
10 день
Арт-практики, прогулка по Красным дюнам
Днём — отдых на пляже, арт-практики. Потом поедем в Красные дюны, чтобы погулять по песчаным волнам и сфотографироваться на закате.
11 день
Свободный день, женский круг
Море или бассейн, релакс или активности — выбирайте на свой вкус. Вечером — завершающий женский круг: благодарность, подведение итогов, ритуал закрытия.
12 день
Возвращение домой
После завтрака доставим вас к рейсу. Возвращаемся домой обновлёнными и вдохновлёнными.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
199 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, ужины (кроме одного)
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение психологом-сексологом
Все телесные практики, женские круги, игры, маскотерапия
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Хошимин и обратно в ваш город
Обеды, 1 ужин
Страховка
Доплата за 1-местное размещение
Место начала и завершения?
Аэропорт Хошимина, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алина — ваш гид в Хошимине
Я — член международной ассоциации психологов, телесный терапевт, сексолог, преподаватель, спикер мероприятий и ведущая подкаста. В прошлом — журналист с большим стажем.
Работала на канале НТВ, в программе «Жди меня» и
других проектах. Люблю людей, природу, жизнь, животных и путешествия. Посетила более 25 стран как самостоятельный путешественник и организатор. Как бы странно ни звучало, этап планирования поездки для меня — особое таинство, особая любовь и удовольствие.
Я собрала весь свой жизненный опыт и разработала программу психологических туров под девизом travel your fears. Именно поэтому мои путешествия — это не просто смена декораций. Это глубокий телесный и эмоциональный опыт. Я соединяю психологию, терапевтические практики и эстетику маршрута так, чтобы участники не просто отдыхали, а по-настоящему встречались с собой. Мы не «катаемся по экскурсиям» — мы проживаем, ощущаем, отпускаем, находим. И да, часто смеёмся до слёз и плачем от счастья.