других проектах. Люблю людей, природу, жизнь, животных и путешествия. Посетила более 25 стран как самостоятельный путешественник и организатор. Как бы странно ни звучало, этап планирования поездки для меня — особое таинство, особая любовь и удовольствие. Я собрала весь свой жизненный опыт и разработала программу психологических туров под девизом travel your fears. Именно поэтому мои путешествия — это не просто смена декораций. Это глубокий телесный и эмоциональный опыт. Я соединяю психологию, терапевтические практики и эстетику маршрута так, чтобы участники не просто отдыхали, а по-настоящему встречались с собой. Мы не «катаемся по экскурсиям» — мы проживаем, ощущаем, отпускаем, находим. И да, часто смеёмся до слёз и плачем от счастья.