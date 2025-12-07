Мои заказы

Новогодний ретрит-девичник с психологом в Муйне: тропики, практики и женская поддержка

Отдохнуть в отеле 5*, погадать на Рождество, пройти трансформационную игру, арт - и маскотерапию
Вместо холода — ласковое солнце и бесконечный пляж под пальмами, вместо кухонной суеты — тёплая компания подруг, поддержка психолога и ритуалы, которые помогут обрести вдохновение, внутреннюю силу и новую себя.

Мы
читать дальше

поселимся в шикарном отеле с 5 бассейнами, панорамными террасами и ресторанами, видовыми делюкс-номерами, где включены завтраки и ужины.

В программе много девичьих радостей: женские круги, телесные практики, арт- и маскотерапия, трансформационная игра.

Новый год мы встретим у моря с шампанским, фейерверками, танцами, а в Рождество заглянем в будущее с помощью Таро.

А также отыщем статую лежащего Будды посреди джунглей, погуляем по Красным дюнам и отдохнём с французским флёром в Далате. Словом, никакой рутины — только релакс, положительные эмоции и полное ощущение свободы.

Новогодний ретрит-девичник с психологом в Муйне: тропики, практики и женская поддержка

Описание тура

Организационные детали

Дадим рекомендации по авиабилетам.

Питание. Включены завтраки (шведский стол, континентальные или азиатские блюда) и ужины (тайские, вьетнамские, международные, вегетарианские, халяльные и веганские блюда), кроме 1 ужина в Далате. Остальное питание оплачивается отдельно. Информация о праздничном новогоднем ужине появится ближе к поездке.

Транспорт. Минивэн.

Возраст участников. 10+.

Виза. Гражданам России не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий, все активности по желанию. Много прогулок в Далате, лестница к статуе Будды, остальное время релакс.

Программа тура по дням

1 день

Заселение, женский круг

Встретим вас у аэропорта, доставим в отель. Вечером — открывающий женский круг: знакомство, настрой на путешествие, первые практики на соединение с телом.

Заселение, женский кругЗаселение, женский кругЗаселение, женский кругЗаселение, женский круг
2 день

Практики, маскотерапия, празднование Нового года

Утром отдохнём, проведём лёгкие практики. Днём устроим маскотерапию: изготовим маски уходящего и наступающего годов. Вечером соберёмся на праздничный ужин и встретим Новый год у моря с шампанским, фейерверками, танцами и ритуалом с масками.

Практики, маскотерапия, празднование Нового годаПрактики, маскотерапия, празднование Нового годаПрактики, маскотерапия, празднование Нового годаПрактики, маскотерапия, празднование Нового года
3 день

Свободный день

Время для восстановления и отдыха.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Практика, храм Будды

Утром состоится практика дыхания и силы. Затем по канатной дороге поднимемся к храму лежащего Будды на горе Таку — священному пространству тишины посреди джунглей.

Практика, храм БуддыПрактика, храм БуддыПрактика, храм БуддыПрактика, храм Будды
5 день

Далат: озеро Суан Хыонг, французские виллы и кофейни

Утром поедем в Далат. Впереди — первая встреча с маленькой Францией: прогулка по озеру Суан Хыонг, осмотр европейских вилл и уютных кофеен.

Далат: озеро Суан Хыонг, французские виллы и кофейниДалат: озеро Суан Хыонг, французские виллы и кофейниДалат: озеро Суан Хыонг, французские виллы и кофейниДалат: озеро Суан Хыонг, французские виллы и кофейни
6 день

Далат: водопад, винодельни, цветочные рынки

Продолжим знакомство с Далатом — городом вечной весны. Погуляем по улочкам и объедем винодельни, цветочные рынки, водопад. Вечером вернёмся в Муйне.

Далат: водопад, винодельни, цветочные рынкиДалат: водопад, винодельни, цветочные рынкиДалат: водопад, винодельни, цветочные рынкиДалат: водопад, винодельни, цветочные рынки
7 день

Практика, пляжный отдых

Утренняя практика, а потом полный релакс. С желающими проведём мастер-классы и арт-практики.

Практика, пляжный отдыхПрактика, пляжный отдыхПрактика, пляжный отдыхПрактика, пляжный отдых
8 день

Женский круг, трансформационная игра

Сегодня проведём женский круг и игру «Переходы» на проживание архетипов и осознание внутренней силы. Далее — самостоятельный отдых.

Женский круг, трансформационная играЖенский круг, трансформационная играЖенский круг, трансформационная играЖенский круг, трансформационная игра
9 день

Рождественские гадания

День по вашему желанию — активности или релакс. А вечером устроим настоящее Рождество с гаданиями на Таро и другими ритуалами.

Рождественские гаданияРождественские гаданияРождественские гаданияРождественские гадания
10 день

Арт-практики, прогулка по Красным дюнам

Днём — отдых на пляже, арт-практики. Потом поедем в Красные дюны, чтобы погулять по песчаным волнам и сфотографироваться на закате.

Арт-практики, прогулка по Красным дюнамАрт-практики, прогулка по Красным дюнамАрт-практики, прогулка по Красным дюнамАрт-практики, прогулка по Красным дюнам
11 день

Свободный день, женский круг

Море или бассейн, релакс или активности — выбирайте на свой вкус. Вечером — завершающий женский круг: благодарность, подведение итогов, ритуал закрытия.

Свободный день, женский кругСвободный день, женский кругСвободный день, женский кругСвободный день, женский круг
12 день

Возвращение домой

После завтрака доставим вас к рейсу. Возвращаемся домой обновлёнными и вдохновлёнными.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет199 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины (кроме одного)
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение психологом-сексологом
  • Все телесные практики, женские круги, игры, маскотерапия
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Хошимин и обратно в ваш город
  • Обеды, 1 ужин
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение
Место начала и завершения?
Аэропорт Хошимина, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Хошимине
Я — член международной ассоциации психологов, телесный терапевт, сексолог, преподаватель, спикер мероприятий и ведущая подкаста. В прошлом — журналист с большим стажем. Работала на канале НТВ, в программе «Жди меня» и
читать дальше

других проектах. Люблю людей, природу, жизнь, животных и путешествия. Посетила более 25 стран как самостоятельный путешественник и организатор. Как бы странно ни звучало, этап планирования поездки для меня — особое таинство, особая любовь и удовольствие. Я собрала весь свой жизненный опыт и разработала программу психологических туров под девизом travel your fears. Именно поэтому мои путешествия — это не просто смена декораций. Это глубокий телесный и эмоциональный опыт. Я соединяю психологию, терапевтические практики и эстетику маршрута так, чтобы участники не просто отдыхали, а по-настоящему встречались с собой. Мы не «катаемся по экскурсиям» — мы проживаем, ощущаем, отпускаем, находим. И да, часто смеёмся до слёз и плачем от счастья.

Тур входит в следующие категории Хошимина

Похожие туры из Хошимина

6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
На машине
12 дней
5 отзывов
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
6 мар в 08:00
18 мар в 08:00
$2590 за человека
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
На автобусе
13 дней
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на Фукуоке, начиная день с дыхательных упражнений и завершая его у костра
Начало: Хошимин, 12:00, точное место встречи - по договорё...
2 фев в 12:00
155 000 ₽ за человека
По Вьетнаму с юга на север: прогулки по рекам и каналам, храмы, традиции и день у моря
13 дней
По Вьетнаму с юга на север: прогулки по рекам и каналам, храмы, традиции и день у моря
Совершить круиз по бухте Халонг, поучиться приготовлению вьетнамских блюд и порыбачить на крабов
Начало: Хошимин, 12:00
3 янв в 12:00
28 мар в 12:00
$2950 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Хошимине
Все туры из Хошимина