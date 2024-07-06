В декабре – туры в Хошимине

Найдено 3 тура в категории «В декабре» в Хошимине на русском языке, цены от $1 790, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
На машине
скидка
10%
4 отзыва
12 дней
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
31 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
2250$2 025 за человека
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
На машине
11 дней
Гастротур во Вьетнаме: кулинария, экстрим и пляжный отдых
Путешествие для гурманов и искателей приключений: от кулинарных мастер-классов до экстрима на зиплайне
Начало: Аэропорт Хошимина, по договорённости
28 окт в 08:00
31 окт в 08:00
$1 890 за человека
Экзотика и история Вьетнама: 4 города, природные оазисы и пляжи
На машине
10 дней
Экзотика и история Вьетнама: 4 города, природные оазисы и пляжи
Оказаться в «Руках Бога», запустить плавучий фонарик в местной Венеции и прокатиться в лодке-корзине
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
7 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
$1 790 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    6 июля 2024
    6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
    Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌 От встречи в аэропорту, все 12
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    дней были насыщенными, атмосферными и при этом умеренно нагружены. Перемещение между регионами и городами на комфортабельных машинах, экскурсии, походы, любимые места местных жителей, море, горы, водопады! Нагрузка средняя, подойдет обычному человеку, ведущему ЗОЖ Пои этом, Елена учитывает пожелания и возможности каждого ❤️ Мы почувствовали Азию в ее самых разных проявлениях,это было безопасно, надежно и интересно! Мы рекомендуем Елену как проверенного гида, благодарим еще раз за наше путешествие! 🤝

    Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌
  • И
    Ирина
    15 сентября 2023
    6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
    Замечательный, богатый на новые впечатления тур. Открыла для себя Вьетнам заново в компании отличных попутчиков. Даже Далат, где я была
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    ранее, показал себя с новой стороны. Как и обещала Елена, организатор тура: перезагрузилась по полной в джунглях, горах и у моря🤗 Елена - Прекрасная) Тур хорошо организован, всё продумано до мелочей. Плюс Лена всегда предлагала новые локации, рестораны, где можно попробовать что-то необычное, сделать хорошие фото. Рекомендую👍🏻👍🏻👍🏻 Ирина

  • М
    Марина
    25 мая 2023
    6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
    Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим вниманием к гостям, учтены
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    запросы и пожелания каждого. Поражена как тебе удалось так профессионально, четко без «воды» все организовать. Тебе удалось открыть страну с разных сторон, за что тебе огромное спасибо! Тур достаточно насыщенный, но не утомительный. 10 из 10. Однозначно рекомендую Буду очень рада если еще раз удастся с тобой попутешествовать

    Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «В декабре»

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  1. 6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
  2. Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
  3. Экзотика и история Вьетнама: 4 города, природные оазисы и пляжи
Сколько стоит тур в Хошимине в октябре 2024
Сейчас в Хошимине в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 1 790 до 2 025 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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