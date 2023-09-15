Туры из аэропорта Хошимина

Найдено 4 тура в категории «Из аэропорта» в Хошимине на русском языке, цены от $1 790, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
18 июля в 08:00
1 авг в 08:00
2090$1 881 за человека
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Гастротур во Вьетнаме: кулинария, экстрим и пляжный отдых
Путешествие для гурманов и искателей приключений: от кулинарных мастер-классов до экстрима на зиплайне
Начало: Аэропорт Хошимина, по договорённости
28 июля в 08:00
8 авг в 08:00
$1 890 за человека
Тропическое путешествие: Вьетнам от райских пляжей до горного курорта и джунглей
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
12 дней
Тропическое путешествие в Хошимин: от райских пляжей до джунглей
Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
26 сен в 08:00
10 окт в 08:00
2350$1 998 за человека
Экзотика и история Вьетнама: 4 города, природные оазисы и пляжи
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Экзотика и история Вьетнама: 4 города, природные оазисы и пляжи
Оказаться в «Руках Бога», запустить плавучий фонарик в местной Венеции и прокатиться в лодке-корзине
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
9 авг в 08:00
15 авг в 08:00
$1 790 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    15 сентября 2023
    6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
    Замечательный, богатый на новые впечатления тур. Открыла для себя Вьетнам заново в компании отличных попутчиков. Даже Далат, где я была
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    ранее, показал себя с новой стороны. Как и обещала Елена, организатор тура: перезагрузилась по полной в джунглях, горах и у моря🤗 Елена - Прекрасная) Тур хорошо организован, всё продумано до мелочей. Плюс Лена всегда предлагала новые локации, рестораны, где можно попробовать что-то необычное, сделать хорошие фото. Рекомендую👍🏻👍🏻👍🏻 Ирина

  • М
    Марина
    25 мая 2023
    6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
    Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим вниманием к гостям, учтены
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    запросы и пожелания каждого. Поражена как тебе удалось так профессионально, четко без «воды» все организовать. Тебе удалось открыть страну с разных сторон, за что тебе огромное спасибо! Тур достаточно насыщенный, но не утомительный. 10 из 10. Однозначно рекомендую Буду очень рада если еще раз удастся с тобой попутешествовать

    Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим
  • Е
    Елена
    23 мая 2023
    6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
    Елена, я очень рада оставить вам отзыв о нашем путешествии в теперь уже мой любимый Вьетнам! 🇻🇳❤️ Это было большое яркое
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    настоящее приключение - драйв и релакс, перезагрузка для ума! Знакомство с новой культурой, историей (эти завораживающие, мистические древние храмы, такой поток силы в них), погружение в традиции изнутри (сейчас бы с удовольствием пообедала тем вьетнамским ароматным супом Фо Бо)), и, конечно, природа - море, горы, наш ретрит в джунглях Далата… И самое важное - ничто не отвлекало, не мешало все это впитывать, получать удовольствие, благодаря вам, Елена, вашей уникальной способности все организовать ну просто идеально! Спасибо за все🙏❤️❤️) Сообщите о ваших новых задумках😍, я с вами!

    Елена, я очень рада оставить вам отзыв о нашем путешествии в теперь уже мой любимый Вьетнам! 🇻🇳❤️Елена, я очень рада оставить вам отзыв о нашем путешествии в теперь уже мой любимый Вьетнам! 🇻🇳❤️Елена, я очень рада оставить вам отзыв о нашем путешествии в теперь уже мой любимый Вьетнам! 🇻🇳❤️Елена, я очень рада оставить вам отзыв о нашем путешествии в теперь уже мой любимый Вьетнам! 🇻🇳❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Из аэропорта»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. 6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
  2. Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
  3. Тропическое путешествие: Вьетнам от райских пляжей до горного курорта и джунглей
  4. Экзотика и история Вьетнама: 4 города, природные оазисы и пляжи
Сколько стоит тур в Хошимине в июле 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Из аэропорта" можно забронировать 4 тура от 1 790 до 1 998 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «Из аэропорта», 3 ⭐ отзыва, цены от $1790. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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