читать дальше

настоящее приключение - драйв и релакс, перезагрузка для ума! Знакомство с новой культурой, историей (эти завораживающие, мистические древние храмы, такой поток силы в них), погружение в традиции изнутри (сейчас бы с удовольствием пообедала тем вьетнамским ароматным супом Фо Бо)), и, конечно, природа - море, горы, наш ретрит в джунглях Далата… И самое важное - ничто не отвлекало, не мешало все это впитывать, получать удовольствие, благодаря вам, Елена, вашей уникальной способности все организовать ну просто идеально! Спасибо за все🙏❤️❤️) Сообщите о ваших новых задумках😍, я с вами!