6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
6 мар в 08:00
18 мар в 08:00
$2590 за человека
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Попробовать азиатские деликатесы, переночевать на борту корабля и пролететь над деревьями
Начало: Аэропорт Хошимина, по договорённости
1 мар в 08:00
$2290 за человека
Тропическое путешествие в Хошимин: от райских пляжей до джунглей
Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
18 дек в 08:00
30 дек в 08:00
$2490 за человека
Экзотика и история Вьетнама: 4 города, природные оазисы и пляжи
Оказаться в «Руках Бога», запустить плавучий фонарик в местной Венеции и прокатиться в лодке-корзине
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
15 мар в 08:00
29 мар в 08:00
$2390 за человека
Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом (в мини-группе)
Посетить Нячанг, Далат и Хошимин и воспользоваться услугами стоматолога на свой выбор
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
17 дек в 08:00
13 янв в 08:00
$1400 за человека
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на Фукуоке, начиная день с дыхательных упражнений и завершая его у костра
Начало: Хошимин, 12:00, точное место встречи - по договорё...
2 фев в 12:00
155 000 ₽ за человека
По Вьетнаму с юга на север: прогулки по рекам и каналам, храмы, традиции и день у моря
Совершить круиз по бухте Халонг, поучиться приготовлению вьетнамских блюд и порыбачить на крабов
Начало: Хошимин, 12:00
3 янв в 12:00
28 мар в 12:00
$2950 за человека
Новогодний ретрит-девичник с психологом в Муйне: тропики, практики и женская поддержка
Отдохнуть в отеле 5*, погадать на Рождество, пройти трансформационную игру, арт - и маскотерапию
Начало: Аэропорт Хошимина, по времени вашего рейса
30 дек в 12:00
199 700 ₽ за человека
