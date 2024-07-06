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12 дней
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
7 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
2250$2 025 за человека
13 дней
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на Фукуоке, начиная день с дыхательных упражнений и завершая его у костра
Начало: Хошимин, 12:00, точное место встречи - по договорё...
3 фев в 10:00
155 000₽ за человека
10 дней
Экзотика и история Вьетнама: 4 города, природные оазисы и пляжи
Оказаться в «Руках Бога», запустить плавучий фонарик в местной Венеции и прокатиться в лодке-корзине
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
7 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
$1 790 за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина6 июля 2024Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌 От встречи в аэропорту, все 12
- ИИрина15 сентября 2023Замечательный, богатый на новые впечатления тур. Открыла для себя Вьетнам заново в компании отличных попутчиков. Даже Далат, где я была
- ММарина25 мая 2023Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим вниманием к гостям, учтены
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «В феврале»
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