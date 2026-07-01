Мы начнём наш маршрут с главных локаций: необычной пагоды Линь Фуок, знаменитого Crazy House и кофейной плантации. А затем продолжим поездку так, как интересно именно вам: добавим водопады, монастыри, парки или стеклянный мост. Я живу во Вьетнаме более 10 лет, поэтому расскажу не только о самом Далате, но и о культуре, истории и повседневной жизни Вьетнама.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

6:00 — встреча у отеля в Камрани

8:30 — смотровая площадка на высоте около 1500 метров и водопад Мужские слёзы

10:00 — пагода Линь Фуок

Вы посетите необычную пагоду, украшенную фарфором и стеклом. Познакомитесь с вьетнамским буддизмом и увидите знаменитого дракона из мозаики.

11:00 — Crazy House

Погуляете по самому необычному дому Далата, который прославился фантастической архитектурой и стал одной из визитных карточек города.

12:00 — обед

Перекусите в одном из местных кафе. Я помогу выбрать блюда, которые действительно стоит попробовать в Далате.

13:00 — кофейная плантация

Заедем на уютную плантацию с панорамными видами. Вы попробуете далатский кофе и выясните, почему Вьетнам уже много лет входит в число крупнейших в мире производителей этого напитка.

14:00–16:30 — дополнительные локации (по желанию)

Можем посетить ещё два или три места. Я помогу определиться с выбором и составлю маршрут так, чтобы мы всё успели без спешки.

канатная дорога и монастырь Трук Лам

стеклянный мост

водопады Датанла и Понгур

лес Рынг Зяо Хыонг (Rừng Giao Hưởng)

Деревня хоббитов

парк Mongo Land

Глиняная деревня

парк Fresh Garden

Аллея богов

пагода Линь Ань

16:30 — выезд в Камрань

О чём поговорим в поездке:

история Вьетнама — от древнего государства и китайского влияния до французского колониального периода и современности

история основания Далата и его развитие во времена французской колонии

буддийская культура страны: символика пагод, монастыри и религиозные традиции

особенности выращивания кофе на Центральном нагорье

повседневная жизнь Вьетнама глазами человека, который живёт в стране более 10 лет

Организационные детали

Поедем на комфортабельном авто. Если нужно детское кресло, сообщите заранее.

Дополнительно по желанию оплачиваются: