Горы, рисовые поля, водопады и настоящую жизнь местных не увидеть, если провести весь отпуск на пляже.
Мы отправимся в окрестности Нячанга, чтобы услышать тишину, ощутить спокойствие буддийских храмов, полюбоваться природой и открыть места, куда редко добираются отдыхающие. Вас ждёт не просто поездка, а погружение в историю и атмосферу Вьетнама.
Мы отправимся в окрестности Нячанга, чтобы услышать тишину, ощутить спокойствие буддийских храмов, полюбоваться природой и открыть места, куда редко добираются отдыхающие. Вас ждёт не просто поездка, а погружение в историю и атмосферу Вьетнама.
Описание экскурсии
8:00 — выезд
8:40 — пагода Суой До. Вы преодолеете заросли джунглей и сотни ступеней, чтобы добраться до храма и ощутить тишину и спокойствие этого места
9:40 — Будда Амитабхи. Увидите статую высотой в 16-этажный дом
10:30 — водопад Ба Хо. Полюбуетесь горными потоками, которые образуют три природных бассейна на разных уровнях, и искупаетесь
13:00 — обед. Поедите с видом на реку и горы, затем у вас будет свободное время на территории экопарка
15:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, входные билеты, обед и питьевая вода
- Мы не привязаны к таймингу — можем задержаться в красивом месте, изменить порядок локаций или добавить остановки
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 198 туристов
Миссия нашей команды гидов — не просто показать достопримечательности, а создать особое состояние для наших гостей: лёгкости, вдохновения и искреннего чувства открытия нового. Нам важно, чтобы ваше путешествие прошло легко и
Входит в следующие категории Камрани
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