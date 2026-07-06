Горы, рисовые поля, водопады и настоящую жизнь местных не увидеть, если провести весь отпуск на пляже. Мы отправимся в окрестности Нячанга, чтобы услышать тишину, ощутить спокойствие буддийских храмов, полюбоваться природой и открыть места, куда редко добираются отдыхающие. Вас ждёт не просто поездка, а погружение в историю и атмосферу Вьетнама.

Описание экскурсии

8:00 — выезд

8:40 — пагода Суой До. Вы преодолеете заросли джунглей и сотни ступеней, чтобы добраться до храма и ощутить тишину и спокойствие этого места

9:40 — Будда Амитабхи. Увидите статую высотой в 16-этажный дом

10:30 — водопад Ба Хо. Полюбуетесь горными потоками, которые образуют три природных бассейна на разных уровнях, и искупаетесь

13:00 — обед. Поедите с видом на реку и горы, затем у вас будет свободное время на территории экопарка

15:00 — возвращение в отель

Организационные детали