Индивидуальная
до 2 чел.
Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани
Трансфер + билет в парк с аттракционами, аквапарком, океанариумом и другими активностями
Начало: У вашего отеля в Камрани
«парк аттракционов с американскими горками, каруселями и 5D-кинотеатром»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $295 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Фанранг, или Вьетнам без мишуры: храмы, парки и винодельни
Открыть регион, где встречаются море, горы и наследие древней Чампы
«Вас ждут побережье бухты и национальный парк, в котором вы увидите заповедник с необычными коралловыми образованиями»
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:00
от $235 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
Путешествие на катере с трансфером из Камрани
«На острове вы проведёте время в тропическом парке: прогуляетесь среди зелени и орхидей, понаблюдаете за животными и отдохнёте у моря»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $390 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Парки»
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