Трансфер из аэропорта Камрани - в Нячанг (или в обратном направлении)

После перелёта вам не придётся искать такси и объяснять маршрут.
Водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой и доставит в центр Нячанга или прямо к двери указанного отеля. Если рейс задержится — дождётся вас без дополнительной оплаты.
Водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой и доставит в центр Нячанга или прямо к двери указанного отеля. Если рейс задержится — дождётся вас без дополнительной оплаты.
Описание трансфер
- Наш водитель встретит вас в аэропорту Камрани с табличкой.
- В случае задержки рейса — дождётся вас без доплаты.
Организационные детали
- Трансфер проходит на автомобиле Mitsubishi Xpander 2022 года или Toyota Innova 2020 года.
- При бронировании укажите номер рейса, время прибытия, количество пассажиров и точный адрес, куда вас доставить.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа в аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 46 туристов
Мы создаём индивидуальные приключения. Вьетнам, который не показывают в путеводителях: рыбалка на рассвете, снорклинг у диких рифов, квадроциклы в джунглях и покорённые волны на сёрфе. Мы не просто гиды, а ваши друзья, которые знают Вьетнам изнутри и готовы разделить с вами его душу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Всё прошло отлично! Трансфер был организован быстро и без каких-либо проблем. Когда мы вышли из аэропорта, водитель уже ждал нас с табличкой. Павел всегда был на связи и оперативно отвечал
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