Индивидуальная
до 13 чел.
Дананг и Хойан за 1 день - из Камрани
От облаков Леди Будды до фонариков Старого города
Завтра в 19:00
2 июл в 19:00
от $426 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
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Из Камрани - в речные джунгли Меконга
Плавучие деревни, экзотические фрукты, ремёсла, пагоды и тот самый «другой Вьетнам»
Завтра в 19:00
2 июл в 19:00
от $400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
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Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани
Пагода Суой До, статуя Будды высотой 48 м и водопад Ба Хо
2 июл в 08:00
3 июл в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
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Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
Путешествие на катере с трансфером из Камрани
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
$390 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «На выходные»
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