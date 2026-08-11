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Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Камрани - в Нячанг (или в обратном направлении)
Без лишних хлопот добраться до нужного адреса
Начало: У центрального входа в аэропорт
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от $30 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
«Сердце королевской кобры»: путешествие по Нячангу - из Камрани
Посетить места для местных, попробовать блюда из кобры и пройти необычный ритуал
Начало: У вашего отеля в Камрани
Завтра в 15:00
22 авг в 09:30
от $608
$640 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская экскурсия «Нячанг на 360 градусов» (из Камрани)
Прочувствовать колорит столицы с гидом - шеф-поваром вьетнамской кухни
Начало: У вашего отеля в Камрани
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от $608
$640 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Всё прошло отлично! Трансфер был организован быстро и без каких-либо проблем. Когда мы вышли из аэропорта, водитель уже ждал нас
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Всего 1 отзыв в Камрани в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Для иностранцев»
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Сколько стоит экскурсия по Камрани в августе 2026
Сейчас в Камрани в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 608 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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