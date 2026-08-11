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с табличкой. Павел всегда был на связи и оперативно отвечал на сообщения.

Отдельное спасибо поддержке Tripster! При бронировании возникли сложности с оплатой, но мою проблему решили буквально за 10 минут. Очень приятно, когда поддержка действительно работает быстро и по делу.



Однозначно рекомендую и трансфер, и Tripster! 👍