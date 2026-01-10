Авторские экскурсии от местных гидов Муйне

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Муйне на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
На машине
12 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
«Побродите в лабиринтах неординарного Crazy House за авторством мадам Ханг Нгна»
18 апр в 05:00
19 апр в 05:00
$276 за всё до 2 чел.
Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Познакомьтесь с уникальным Далатом: озеро, водопады, пагоды и многое другое ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Всё включено
Завтра в 05:00
3 апр в 05:00
$450 за всё до 3 чел.
Групповая авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Отправиться в город вечной весны и увидеть его самые интересные места в душевной компании
Начало: Точное место встречи вы узнаете сразу после бронир...
Расписание: во вторник и субботу в 05:30
4 апр в 05:30
7 апр в 05:30
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    10 января 2026
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Дата посещения: 8 января 2026
    Экскурсия была 8 января 2026 года. Ездили в Далат с Михаилом!!! Нужно понимать, что это не маленькие расстояния на автомобиле,
    по этому рассматривали только индивидуальную поездку. Очень понравилось, комфортно, не спеша, в спокойном темпе. Михаил очень коммуникабельный, спокойный, приятный человек, отлично знает историю страны Вьетнам и не только, приятный собеседник и просто воспитанный и приятный человек во всех отношениях. График посещения, остановки по маршруту, все согласовываются. В экскурсию включено всё! Билеты входные, питание и так далее.
    Михаил, еще раз благодарю за поездку. А туристам рекомендую бронировать экскурсии организованные Михаилом очень заранее, (пока Вы еще в России) так у него недели на 2 все расписано.

  • И
    Игорь
    6 марта 2026
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Замечательная экскурсия! Михаил очень приятный собеседник, знает о Вьетнаме всё и даже больше, готов ответить на любой вопрос. Очень интересные места. Обязательно рекомендую к посещению!
  • Е
    Елена
    19 февраля 2026
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Михаилу за замечательную экскурсию в Далат!
    Поездка получилась очень интересной и насыщенной. Михаил рассказал много увлекательных
    фактов о Вьетнаме, о культуре, традициях и истории страны — было действительно познавательно и совсем не скучно. Узнали много нового и посмотрели на Вьетнам по-другому.
    Отдельно хочется отметить вкусный обед — всё было отлично организовано.
    С нами была дочка 9 лет, и Михаил сумел заинтересовать даже ее, что особенно ценно. Экскурсия прошла легко, комфортно и в дружелюбной атмосфере.
    Спасибо за прекрасный день и яркие впечатления! Обязательно будем рекомендовать Михаила друзьям.

  • И
    Ирина
    13 февраля 2026
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Очень понравилась экскурсия! Комфортный формат-12 часов пролетели незаметно! Неспешно, познавательно, без толп туристов. Рекомендую для жителей мегаполиса. Ощущение спокойствия и
    умиротворения не покидает всю экскурсию. Всё, что нужно в отпуске. Михаил ответил на все наши вопросы, которые мы задавали в течение экскурсии. Отдельное спасибо за возможность вернуться на одну из локаций и приобрести картину на шёлке.

  • Е
    Евгений
    12 февраля 2026
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Огромное спасибо Михаилу! Далат к посещению обязателен! Рекомендую сделать это в туре с Михаилом!!! Прекрасная экскурсия, гибкий подход к местам
    посещения (попросили заехать - заехал без проблем). Ну и отдельное спасибо Михаилу за знакомство с бинтуронгами. Наши дети - взрослые уже люди - вернулись в детство на время посещения этих прекрасных зверей! Отдельное ОГРОМНОЕ спасибо от меня и моей семьи за наши групповые фотографии, которые станут шедевром нашего альбома. Рекомендую и этот и другие туры Михаила из Фантьета и Муйне.

  • С
    Сумин
    22 января 2026
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Экскурсия прошла замечательно. Михаил забрал нас в гостинице в оговоренное время. Дорога до первой остановки проходила в легкой и интересной
    беседе. Михаил замечательный рассказчик и спать совсем не хотелось, несмотря на ранее начало экскурсии. Остановка была в придорожном кафе с невероятным видом на озеро. Затем было знакомство с люваками и бинтуронгами, дегустация умопомрачительного кофе, умиротворяющий монастырь Чук Лам, удивительно странный Crazy House и в финале уголок буддизма в Далате с огромными буддами. В перерыве был плотный и вкусный обед. Мы остались очень довольны организацией, объемом информации, спокойной и комфортной обстановкой. Огромное спасибо Михаилу! С удовольствием будем рекомендовать его друзьям, направляющимся во Вьетнам.

  • М
    Марина
    22 января 2026
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Михаил для нас просто находка во Вьетнаме! Человек абсолютно комфортный, составил для нас маршрут, который был нам нужен и интересен,
    без воды и лишних заездов в ненужные места. Абсолютная безопасность, глубокие знания о Вьетнаме-его интересно и познавательно слушать, он может ответить на любой вопрос и показать такие места, о которых мы только мечтали. Михаил угостил нас потрясающим местным кофе и сэндвичем (мы теперь везде пьем данный кофе, а сэндвич такой же вкусный найти не можем). Также Михаил может организовать трансфер. Искренне рекомендуем и будем советовать Михаила всем своим друзьям. Когда еще раз вернемся во Вьетнам-обращаться будем исключительно к Михаилу!

  • Ю
    Юрий
    8 декабря 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Наше знакомство с Вьетнамом началось с этой экскурсии, что оставило очень приятное послевкусие на весь отдых. Михаил интересный собеседник, рассказал
    и про историю страны, и про особенности устройства жизни местных. Было интересно, познавательно, и на одном дыхании. Спасибо огромное гиду, за его подход к делу!

  • А
    Анатолий
    25 ноября 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Все было комфортно и интересно!
    Михаил молодец, очень ненавязчиво прокатил нас по программе:)
  • А
    Алексей
    15 ноября 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Экскурсия понравилась по всем параметрам. Михаил отличный гид, ориентирован на гостей, интересующую информацию подаёт понятно и интересно. Всё заявленное в программе посмотрели, локации замечательные.
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Авторские»

Сколько стоит экскурсия по Муйне в апреле 2026
Сейчас в Муйне в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 450. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
