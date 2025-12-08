читать дальше

Перед основной прогулкой мы с удовольствием заехали в Safari Cafe, где катались на тракторе в тележке, наслаждаясь удивительными видами. Увидели грациозных зебр, милых козочек, величественных буйволов и изящных оленей. Было особенно приятно покормить горных козлов и страусов, а в конце — выпить ароматного чая, любуясь великолепным видом на жирафа. Такой насыщенный и яркий опыт оставил в сердце теплоту и улыбку как у ребенка.



Подъем к спящему Будде прошел очень легко благодаря тому, что мы сначала поднялись к одному храму, а затем к другому — это дало нам возможность немного передохнуть и насладиться окружающей природой. В пути мы встретили диких обезьян, которые добавили приключений и дополнительную атмосферу живой природы.



Особенно ценю ваше внимание к деталям — по рекомендациям Михаила мы нашли отличные кафе с превосходной кухней неподалеку от нашего отеля.



Спасибо за профессионализм, доброжелательность и чудесное настроение!