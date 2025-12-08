Мои заказы

Экскурсии Муйне об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Муйне на русском языке, цены от $177. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
На машине
12 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
15 дек в 05:00
17 дек в 05:00
$258 за всё до 2 чел.
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
На машине
7 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия в Муйне
Погрузитесь в историю Вьетнама: Чамские башни, французский маяк и величественная гора Таку. Уникальное путешествие по наследию Биньтхуана
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
15 дек в 07:00
17 дек в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Муйне - к водопаду Дамбри
Увлекательное путешествие к самому высокому водопаду южного Вьетнама. Вас ждут захватывающие виды, плантации и культурные открытия
Начало: У вашего отеля
15 дек в 06:00
17 дек в 06:00
$210 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    8 декабря 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Наше знакомство с Вьетнамом началось с этой экскурсии, что оставило очень приятное послевкусие на весь отдых. Михаил интересный собеседник, рассказал
    читать дальше

    и про историю страны, и про особенности устройства жизни местных. Было интересно, познавательно, и на одном дыхании. Спасибо огромное гиду, за его подход к делу!

  • А
    Анатолий
    25 ноября 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Все было комфортно и интересно!
    Михаил молодец, очень ненавязчиво прокатил нас по программе:)
  • Н
    Надежда
    24 ноября 2025
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Всё было замечательно, спасибо Михаилу! Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, очень внимателен и доброжелателен. Красивейшая природа, достопримечательности.
  • Т
    Таяна
    21 ноября 2025
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Михаил, спасибо большое за замечательную экскурсию! Время, проведенное с вами, пролетело словно в минуты теплого общения с давними друзьями -
    читать дальше

    так легко и приятно.

    Перед основной прогулкой мы с удовольствием заехали в Safari Cafe, где катались на тракторе в тележке, наслаждаясь удивительными видами. Увидели грациозных зебр, милых козочек, величественных буйволов и изящных оленей. Было особенно приятно покормить горных козлов и страусов, а в конце — выпить ароматного чая, любуясь великолепным видом на жирафа. Такой насыщенный и яркий опыт оставил в сердце теплоту и улыбку как у ребенка.

    Подъем к спящему Будде прошел очень легко благодаря тому, что мы сначала поднялись к одному храму, а затем к другому — это дало нам возможность немного передохнуть и насладиться окружающей природой. В пути мы встретили диких обезьян, которые добавили приключений и дополнительную атмосферу живой природы.

    Особенно ценю ваше внимание к деталям — по рекомендациям Михаила мы нашли отличные кафе с превосходной кухней неподалеку от нашего отеля.

    Спасибо за профессионализм, доброжелательность и чудесное настроение!

  • В
    Вероника
    20 ноября 2025
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Отличная организация экскурсии, с учетом наших пожеланий. Михаил интересно и увлекательно рассказывает про исторические факты и жизненные реалии сегодняшнего Вьетнама
  • А
    Алексей
    15 ноября 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Экскурсия понравилась по всем параметрам. Михаил отличный гид, ориентирован на гостей, интересующую информацию подаёт понятно и интересно. Всё заявленное в программе посмотрели, локации замечательные.
  • В
    Виктория
    12 ноября 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Если хотите провести свое время интересно, познавательно и комфортабельно, то вам к Михаилу. Брали экскурсию на целый день в Далат,
    читать дальше

    побывали на всех популярных локациях и узнали много нового о Вьетнаме. Михаил отличный гид, рассказчик и видно, что очень любит свое дело. Однозначно рекомендую 👍

  • A
    Artem
    15 октября 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Миллион впечатлений! Очень рекомендуем Михаила, всю дорогу общались и узнавали что-то новое! Однозначно рекомендуем Михаила, лучший гид за 30 лет путешествий. Откликайтесь и не сомневайтесь. Посетили очень много красивых мест, Михаил услышал наши пожелания и сделал экскурсию еще прекраснее!
  • А
    Александр
    14 октября 2025
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Спасибо за экскурсию, прошла хорошо, все понравилось
  • Е
    Елена
    2 сентября 2025
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Большое спасибо! Все отлично организовано, пунктуально, комфортно, корректно. Очень советую всем, кто не хочет лишних хлопот и волнений: за вас всë продумано и устроено, остаëтся наслаждаться отдыхом и новыми впечатлениями!
  • Е
    Евгения
    5 августа 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Спасибо большое Михаилу, за приятную экскурсию и поездку в целом. Немного изменили маршрут под нас и получилось просто отлично. Небольшое приключение в горах(проткнули колесо) так же присутствовало и добавило душевности. В общем и послушали и посмеялись и покушали.
  • В
    Вячеслав
    11 июля 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Большое спасибо за отличную экскурсию Михаилу. Он грамотный и эрудированный гид, который знает не только историю и обычаи Вьетнама, но
    читать дальше

    и может ответить на любые вопросы. Всё было интересно и хорошо организовано. Михаил подстраивается под ваши запросы и интересы. Поездка на комфортном и чистом автомобиле. Мы узнали много нового и увлекательного про Вьетнам. Очень понравилось, рекомендуем!

  • Е
    Елена
    28 июня 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Экскурсия очень понравилась. Масса впечатлений и эмоций. Отдельная благодарность Михаилу. Вы сделали наш день незабываемым. Приятное общение. Человек разбирается в
    читать дальше

    культуре, менталитете страны. Приятная дорога, хоть и долгая, но мы совсем не устали. Было все очень комфортно 👍 Посетили много локаций. Увидели,услышали и узнали много интересного и нового. Обязательно вернёмся ещё и будем рекомендовать Михаила как лучшего гида по Вьетнаму. 🇻🇳

  • Е
    Екатерина
    18 июня 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Большое спасибо Михаилу за потрясению экскурсию!! Очень насыщенно, интересно. Море эмоций и впечатлений!!
  • Ю
    Юрий
    10 мая 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Огромная благодарность Михаилу! Интереснейшая поездка, качественная подача материала в совокупности с жизненными историями! За время поездки Вы узнаете не только про Далат, но и про другие города Вьетнама, об истории государства, его культуре и людях!
    С радостью рекомендую всем!
  • П
    Полянская
    5 мая 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Были на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! Отвечал на все наши вопросы,
    читать дальше

    весело и с шутками:) В день экскурсии был дождь, и спуск к водопаду Датанла закрыли, но мы смогли вернуться позже, и не пожалели ☺ Масса впечатлений, очень советуем!

  • Е
    Евгения
    29 апреля 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Впечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювак, побывать в необычной гостинице
    читать дальше

    и прогуляться по буддистким храмам. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с конлиционером, что очень важно так дорога длинная и сложная. В обед, включённый в стоимость, подаётся несколько блюд, очень вкусно. Рассказ экскурсовода познавательный, узнали как про историческую и религиозную составляющую, так и об общественной, экономической и бытовой жизни Вьетнама. Экскурсию рекомендую!

  • О
    Оксана
    24 апреля 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Мы в восторге от экскурсии, увидели замечательную и красивую природу, смогли покататься на животных (страус, слон), побывали в храме и на водопадах. Впечатлений много и даже не устали. Спасибо Михаилу все прошло легко и интересно, очень много узнали о Вьетнаме.
  • Е
    Еоена
    22 апреля 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Михаил, спасибо за отличную экскурсию, познавательный, непринуждённый, не предвзятый материал и конечно юмор))). Михаил отлично знает местность и культуру Вьетнама. Отлично водит машину. Одна из лучших экскурсий во Вьетнаме. Спасибо и до новых встреч!!!
  • А
    Алексей
    20 апреля 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Отличная поездка в приятной компании Михаила. Но времени немного не хватило, много интересных локаций. По хорошему надо с ночевкой оставаться,
    читать дальше

    тогда в спокойном режиме можно насладиться Далатом и его близлежащими достопримечательностями. Михаилу большое спасибо за организацию продуманный маршрут, интересный и насыщенный день.

Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муйне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
  2. Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
  3. Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Сколько стоит экскурсия по Муйне в декабре 2025
Сейчас в Муйне в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 177 до 258. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Муйне (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 76 ⭐ отзывов, цены от $177. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль