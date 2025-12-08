Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборДалат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
15 дек в 05:00
17 дек в 05:00
$258 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия в Муйне
Погрузитесь в историю Вьетнама: Чамские башни, французский маяк и величественная гора Таку. Уникальное путешествие по наследию Биньтхуана
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
15 дек в 07:00
17 дек в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Муйне - к водопаду Дамбри
Увлекательное путешествие к самому высокому водопаду южного Вьетнама. Вас ждут захватывающие виды, плантации и культурные открытия
Начало: У вашего отеля
15 дек в 06:00
17 дек в 06:00
$210 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий8 декабря 2025Наше знакомство с Вьетнамом началось с этой экскурсии, что оставило очень приятное послевкусие на весь отдых. Михаил интересный собеседник, рассказал
- ААнатолий25 ноября 2025Все было комфортно и интересно!
Михаил молодец, очень ненавязчиво прокатил нас по программе:)
- ННадежда24 ноября 2025Всё было замечательно, спасибо Михаилу! Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, очень внимателен и доброжелателен. Красивейшая природа, достопримечательности.
- ТТаяна21 ноября 2025Михаил, спасибо большое за замечательную экскурсию! Время, проведенное с вами, пролетело словно в минуты теплого общения с давними друзьями -
- ВВероника20 ноября 2025Отличная организация экскурсии, с учетом наших пожеланий. Михаил интересно и увлекательно рассказывает про исторические факты и жизненные реалии сегодняшнего Вьетнама
- ААлексей15 ноября 2025Экскурсия понравилась по всем параметрам. Михаил отличный гид, ориентирован на гостей, интересующую информацию подаёт понятно и интересно. Всё заявленное в программе посмотрели, локации замечательные.
- ВВиктория12 ноября 2025Если хотите провести свое время интересно, познавательно и комфортабельно, то вам к Михаилу. Брали экскурсию на целый день в Далат,
- AArtem15 октября 2025Миллион впечатлений! Очень рекомендуем Михаила, всю дорогу общались и узнавали что-то новое! Однозначно рекомендуем Михаила, лучший гид за 30 лет путешествий. Откликайтесь и не сомневайтесь. Посетили очень много красивых мест, Михаил услышал наши пожелания и сделал экскурсию еще прекраснее!
- ААлександр14 октября 2025Спасибо за экскурсию, прошла хорошо, все понравилось
- ЕЕлена2 сентября 2025Большое спасибо! Все отлично организовано, пунктуально, комфортно, корректно. Очень советую всем, кто не хочет лишних хлопот и волнений: за вас всë продумано и устроено, остаëтся наслаждаться отдыхом и новыми впечатлениями!
- ЕЕвгения5 августа 2025Спасибо большое Михаилу, за приятную экскурсию и поездку в целом. Немного изменили маршрут под нас и получилось просто отлично. Небольшое приключение в горах(проткнули колесо) так же присутствовало и добавило душевности. В общем и послушали и посмеялись и покушали.
- ВВячеслав11 июля 2025Большое спасибо за отличную экскурсию Михаилу. Он грамотный и эрудированный гид, который знает не только историю и обычаи Вьетнама, но
- ЕЕлена28 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Масса впечатлений и эмоций. Отдельная благодарность Михаилу. Вы сделали наш день незабываемым. Приятное общение. Человек разбирается в
- ЕЕкатерина18 июня 2025Большое спасибо Михаилу за потрясению экскурсию!! Очень насыщенно, интересно. Море эмоций и впечатлений!!
- ЮЮрий10 мая 2025Огромная благодарность Михаилу! Интереснейшая поездка, качественная подача материала в совокупности с жизненными историями! За время поездки Вы узнаете не только про Далат, но и про другие города Вьетнама, об истории государства, его культуре и людях!
С радостью рекомендую всем!
- ППолянская5 мая 2025Были на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! Отвечал на все наши вопросы,
- ЕЕвгения29 апреля 2025Впечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювак, побывать в необычной гостинице
- ООксана24 апреля 2025Мы в восторге от экскурсии, увидели замечательную и красивую природу, смогли покататься на животных (страус, слон), побывали в храме и на водопадах. Впечатлений много и даже не устали. Спасибо Михаилу все прошло легко и интересно, очень много узнали о Вьетнаме.
- ЕЕоена22 апреля 2025Михаил, спасибо за отличную экскурсию, познавательный, непринуждённый, не предвзятый материал и конечно юмор))). Михаил отлично знает местность и культуру Вьетнама. Отлично водит машину. Одна из лучших экскурсий во Вьетнаме. Спасибо и до новых встреч!!!
- ААлексей20 апреля 2025Отличная поездка в приятной компании Михаила. Но времени немного не хватило, много интересных локаций. По хорошему надо с ночевкой оставаться,
